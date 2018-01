STRISCIA LA NOTIZIA/ Michelle Hunziker ospite nella prima puntata di C'è posta per te

Striscia la notizia torna questa sera, martedì 2 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

02 gennaio 2018 Redazione

Michelle Hunziker (Instagram)

Questa sera, martedì 2 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Nello studio di Canale 5 ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker, le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. La show girl svizzera sarà protagonista della prima puntata di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 13 gennaio. Michelle sarà accompagnata dal marito Tomaso Trussardi. Ricordiamo che la Hunziker dovrebbe affiancare - insieme a Pierfrancesco Favino - Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo.

IL CONGIUNTIVO

Tra i servizi più apprezzati della prima puntata del 2018 c’è stata la versione rivista da Striscia della canzone di Lorenzo Baglioni “Il congiuntivo”. Il video del cantante è stato affiancato da una serie di strafalcioni di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della sfera politica: Lapo Elkann, Marco Carta, Lilli Gruber, Maria De Filippi, Antonio Di Pietro, Massimo Casini, Luigi Di Maio e molti altri (clicca qui per vedere il video di Striscia la notizia). “La canzone di Baglioni è bella è spero abbia ricadute sulla società. Il tema della lingua italiana sta tornando d’attualità”, ha detto Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, come riporta il Corriere della Sera.

