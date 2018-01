Saint West in ospedale/ Problemi di salute per il figlio di Kim Kardashian e Kanye West: tutti i dettagli

02 gennaio 2018

Il piccolo figlio di due anni di Kim Kardashian e Kanye West, Saint, è stato ricoverato d’urgenza la scorsa settimana anche se la notizia è arrivata soltanto oggi. Il bambino, che ha da poco compiuto due anni, è stato colpito da una polmonite e per questo è stato portato in ospedale il 28 dicembre, restando sotto osservazione fino al 30.Per fortuna il piccolo Saint ora è tornato a casa e starebbe meglio. Tanta la paura da parte dei genitori per il piccolo Saint, ma nonostante ciò la coppia non ha lasciato che quest’episodio rovinasse il clima di festività di quei giorni. Kanye che ha trascorso il capodanno a casa di amici mentre Kim ha festeggiato a casa di Jennifer Lopez. Intanto Kim Kardashian sta riflettendo sull'arrivo del loro terzo bambino surrogato. Queste le sue parole pubblicate attraverso i social: “Nel 2017, la mia attenzione si è concentrata sulla famiglia, sui viaggi e sul lancio delle mie attività: KKW Beauty e KKW Fragrance. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, mi sento così grata di aver avuto un anno incredibile. Kanye e io siamo stati così entusiasti di scoprire che aspettavamo un bambino! Non vedo l’ora di dare il benvenuto alla nostra bambina nel nuovo anno saranno i migliori fratelli maggiori per lei“.

Kim Kardashian, vita privata e amorosa della star

Ricordiamo ora della vita privata e delle relazioni amorose dell'amata quanto discussa Kim Kardashian. Nel 2000, sposa il produttore musicale Damon Thomas, dal quale divorzia nel 2004. Nel 2011 ha una relazione con il giocatore della NBA, Kris Humphries, che sposa il 20 agosto dello stesso anno con una cerimonia a Santa Barbara, in California. Il 1º novembre 2011, dopo appena 72 giorni di matrimonio, Kim annuncia il divorzio, sancito poi nel giugno del 2013. Nel 2012 inizia una relazione con il rapper Kanye West, il quale, il 30 dicembre 2012, durante un concerto, annuncia la gravidanza della compagna. Il 15 giugno 2013 nasce North, una bambina. Il 24 maggio 2014 la coppia celebra a Firenze, al Forte Belvedere, le proprie nozze con una cerimonia privata. Il successivo 5 dicembre 2015 Kim ha dato alla luce il suo secondogenito, Saint Weste Saint

