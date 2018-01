Sanremo 2018/ Al via il 6 febbraio: prezzi e info dei biglietti

Sanremo 2018: la kermezze musicale prenderà il via il 6 febbraio dal Teatro Ariston. Prezzo e info dei biglietti dell'evento condotto da Claudio Baglioni.

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Il Festival di Sanremo 2018 andrà in scena al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Al timone della kermesse musicale ci sarà Claudio Baglioni che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Savino. Come ogni anno, Sanremo rappresenta un evento per gli italiani che seguono con interesse il Festival grazie a Raiuno. Tuttavia, molta gente sogna di assistere, anche per una sera, al Festival dal vivo. Quanto costa, dunque, un biglietto per trascorrere una serata al Teatro Ariston durante il Festival? Ecco tutti i prezzi: abbonamento per le cinque serate in galleria – 672 euro, abbonamento per le cinque serata in platea – 1290 euro, biglietto singolo in platea per le prime quattro serate – 180 euro, biglietto singolo in platea per la finale (sabato sera) – 660 euro, biglietto singolo in galleria per le prime quattro serate – 100 euro, biglietto singolo in galleria per la finale (sabato sera) – 320 euro.

TUTTI I BIG A SANREMO 2018

Sul palco del Teatro Ariston, per il Festival di Sanremo 2018, ci saranno i seguenti big: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Il segreto del tempo, Nina Zilli con Senza appartenere, The Kolors con Frida, Diodato e Roy Paci con Adesso, Mario Biondi con Rivederti, Luca Barbarossa con Passame er sale, Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza, Annalisa con Il mondo prima di te, Giovanni Caccamo con Moderno, Enzo Avitabile e Peppe Servillo con Il coraggio di ogni giorno, Ornella Vanoni, Bungaro, Pacifico con Imparare ad amarsi, Renzo Rubino con Custodire, Noemi con Non smettere mai di cercarmi, Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, Le Vibrazioni con Così sbagliato, Ron con Almeno pensami, Max Gazzè con La leggenda di Cristalda e Cristomunno, Decibel con La lettera del Duca, Red Canzian con Ognuno ha il suo racconto, Elio e le storie tese con Arrivedorci.

