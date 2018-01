Sophia Galazzo / Uomini e Donne, nuovo amore per l'ex di Amedeo Barbato: lui è l'ex di Soleil Sorgè!

02 gennaio 2018 Anna Montesano

Nuovo amore per Sophia Galazzo? A quanto pare si! I fan di Uomini e Donne la ricordano per la sua avventura come corteggiatrice di Amedeo Barbato nello studio di Canale 5 . Fu proprio lei la scelta del tronista ma la loro storia è durata poco, una grande delusione per Sophia che fino ad oggi sembra non abbia poi ritrovato l'amore. Le cose però sono cambiate: da alcuni indizi social, sembra infatti che la bella Galazzo abbia iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, ovvero con un nuovo amore al suo fianco. I fan di Uomini e Donne più attenti hanno notato un affascinante ragazzo al fianco di Sophia: lui si chiama Valerio Ciabotti, ha 22 anni ed è uno studente di economia. Un nome che per molti risulterà come sconosciuto, ma non per un'altra ex di Uomini e Donne molto discussa dal pubblico: Soleil Sorgè. Valerio è infatti l'ex fidanzato della corteggiatrice e poi scelta di Luca Onestini (che oggi ricordiamo essere la ragazza di Marco Cartasegna).

I PROGETTI PER IL FUTURO DI SOPHIA GALAZZO

A confermare la loro relazione è soprattutto uno scatto pubblicato su Instagram dal ragazzo che lo vede proprio intento a baciare sulle labbra Sophia Galazzo. In un'intervista di qualche tempo fa, la bella Sophia parlava del suo futuro, dichiarando di pensare al momento solo alla propria affermazione lavorativa: “In realtà sono una persona piuttosto ambiziosa, per questo non amo programmarmi il futuro, così da evitare delusioni qualora non dovessi raggiungere i miei obbiettivi. Tra 10 anni mi vedo affermata in campo lavorativo con una carriera che amo, probabilmente nel settore della moda, il tutto coronato da bimbi e marito. E, dato che sono una persona piuttosto dinamica, avere sempre la possibilità di viaggiare”. Oggi però le cose sono cambiate e l'ex corteggiatrice è pronta a dedicarsi anche all'amore.

