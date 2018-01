Stefano De Martino e Gilda Ambrosio/ Capodanno sulla neve con il piccolo Santiago

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano a frequentarsi: il ballerino e la stilista hanno trascorso il Capodanno in montagna con gli amici, il piccolo Santiago e la sorella di lui.

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio ancora insieme. Il gossip intorno al ballerino e alla stilista napoletana che vive a Milano è esploso nuovamente durante le vacanze natalizia. Stefano De Martino, dopo aver trascorso il Natale a Napoli dove, oltre ad alcuni momenti con la famiglia, si è anche divertito con gli amici tra i quali c’era anche Gilda Ambrosio, si è concesso una piccola vacanza in montagna con il figlio Santiago che ha trascorso con lui il Capodanno. La località scelta per brindare al 2018 è stata St. Moritz. Stefano e Santiago, però, non hanno trascorsi il Capodanno da soli. Con loro c’era la sorella di De Martino, Adelaide, gli amici Domenico Iovine, Vincenzo Sabatino e Fabio Marantino e Gilda Ambrosio. Con la comitiva c’erano anche altri amici tra i quali Michele Franzese e Chiara Capitani oltre ad altre persone. La comitiva ha trascorso un 31 dicembre all’insegna del divertimento e tra i tanti video pubblicati sui social, Stefano ha condiviso dei dolci momenti con il suo Santiago. La presenza di Gilda Ambrosio, naturalmente, non è passata inosservata ai fans che, tuttavia, cominciano a pensare che tra il ballerino e la stilista ci sia una bella amicizia più che una vera e propria storia d’amore.

STEFANO DE MARTINO E GILDA AMBROSIO, CAPODANNO INSIEME

Tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, dunque, c’è un bel rapporto. Entrambi napoletani, stanno trascorrendo molto tempo insieme. Dopo l’estate, i giornali avevano parlato di una crisi tra i due che potrebbero aver deciso di concedersi una nuova possibilità. Pur essendo entrambi molto attivi sui social, nessuno dei due pubblica foto insieme o fa riferimento ad un’ipotetica storia d’amore. I like tra i due non mancano mai, ma ad oggi non c’è ancora la prova definitiva che conferma una storia d’amore tra i due. Tra poche settimane, il ballerino partirà per l’Honduras dove resterà per tre mesi per raccontare le avventure dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Gilda Ambrosio aspetterà Stefano? Stando lontani così a lungo, i due capiranno di voler stare davvero insieme? Lo scopriremo presto.

