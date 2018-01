Terra lontana/ Il film con James Stewart in onda su Rai Movie a partire dalle 21.00 (oggi, 2 gennaio 2018)

Terra lontana, il film in onda su Rai Movie a partire dalle ore 21.00. Regia di Anthony Mann con nel cast James Stewart e anche Ruth Roman. Straordinaria la fotografia di William H. Daniels.

Terra lontana su Rai Movie

Serata western sulle frequenze digitali di Rai Movie: nella serata del 2 gennaio 'rivive', con proiezione fissata per le ore 21,00, un grande classico del genere, 'Terra lontana (The Far Country)', film del 1954 appartenente al filone del western dei pionieri e della dura lotta per l'oro da conquistare e difendere. La pellicola fu diretta dal regista Anthony Mann, un vero esperto del settore 'pistole e cow-boy' avendo diretto numerose pellicole come 'Winchester '73, 'Passaggio di Notte' ed altri western-movie di successo, ma per il pubblico sarà sempre ricordato per la regia di film culto come 'Quo Vadis?' nel '51 o 'Gli Eroi di Telemark' nel 1965. Nel cast voluto dalla Universal Pictures un attore che ha lavorato tanto con Mann, quel James Stewart indimenticabile in film come 'La Finestra Sul Cortile', 'La Donna Che Visse due Volte', 'La Vita E' Meravigliosa', attore amato da Mann, Hitchcock, Capra e John Ford, una leggenda che mai si affievolirà nei ricordi del grande cinema del passato.

TERRA LONTANA, LA TRAMA DEL FILM CON JAMES STEWART

Il IXX secolo sta per finire e nell'Ovest americano siamo in piena corsa all'oro. Il Klondike è terra di sogni, di sconfitte, di vittorie, ma è soprattutto terra per uomini duri e senza scrupoli. Jeff Webster (James Stewart) decide proprio sul terminare dell'800, di recarsi in Klondike per fare affari nell'ambito della ricerca aurea, ma non come cercatore ma nelle vesti di commerciante di carni bovine. Parte quindi con la sua mandria verso Ovest ma sul limitare del confine canadese, nell'avamposto americano di Skagway, Jeff viene accusato di avere ucciso due mandriani i quali avevano però cercato di rubargli parte della mandria. Sarà lo sceriffo Gannon (John McIntire) ad assolvere Jeff, uno sceriffo pure sul limite legale della propria professione, in quanto pure esso fornitore di carne bovina ai coloni che transitano da Skagway. Jeff deve, per motivi di causa maggiore, fermarsi per un pò nella piccola cittadina di frontiera: la sua mandria è al momento bloccata dalle pratiche processuali e Jeff sosterà per un periodo sempre più lungo nel saloon diretto dalla bella Rhonda (Ruth Roman), con la quale fiorirà un tenero amore. Gannon, dopo averlo assolto, essendo davvero coinvolto nel traffico di carne ai coloni, inizierà a mettere i bastoni tra le ruote a Jeff, il quale dovrà lottare e non poco per ri-ottenere la sua mandria e rimettersi in viaggio verso l'agognato Klondike, lottando per i suoi diritti, per il suo amore con la bella oste del paese, contro uno sceriffo di malaffare e gente senza scrupoli, ma anche in quelle contingenze, il Grande Sogno americano non può fermarsi.

