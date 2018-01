Transcendence/ Il film con Johnny Depp in onda su Rai 4 a partire dalle 21.00 (oggi, 2 gennaio 2018)

Transcendence, il film in onda su Rai 4 a partire dalle ore 21.00. Regia di Wally Pfister, nel cast oltre a Johnny Depp anche Rebecca Hall, Paul Bettany, Morgan Freeman e Cillian Murphy.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Transcendence su Rai 4

Fantascienza, thriller, società distopica sotto esame, il tutto all'interno di una pellicola del 2014, 'Trascendence', in programmazione su Rai 4 nella serata del 2 gennaio 2017 con inizio alle ore 21,00. Il film prodotto dalle congiunte case di produzione Syncopy Films, DMG Entertainmen, assieme anche a Alcon Entertainment, e Straight Up Films si avvale della regia di Wally Pfister, in realtà insolitamente regista avendo ricoperto il ruolo di direttore della fotografia in tantissimi film, anche di successo, nei quali ricordare 'Memento', 'Batman Begins', 'Inception' etc. Comunque bravo anche nella veste di regista ed il cast sul quale spicca il protagonista, Johnny Depp, si arricchisce delle presenze anche della brava attrice britannica Rebecca Hall ('Frost Vs. Nixon', 'Vicky Cristina Barcellona'), o, sempre in ambito di attori britannici, Paul Bettany recentemente nel cast del nuovo episodio della saga Avengers interpretando il ruolo di Visione, ruolo da lui ricoperto anche nel Marvel-movie 'Captain America: Civil War'.

LA TRAMA DEL FILM CON JOHNNY DEPP

In una società quasi distopica, il dottor Will Caster (Johnny Depp), viene assassinato proprio sulla soglia del suo più grande successo scientifico: la definizione di una macchina la quale possa creare la singolarità tecnologica, ovvero la sintesi di tutto lo spettro delle emozioni umane immesse all'interno delle intelligenze artificiali, settore nel quale il dottor Caster lavorava prima della morte sanguinosa. Ma la sua vita non si fermerà nell'istente dell'omicidio grazie alla moglie Evelyn, l'attrice Rebecca Hall, la quale immetterà, innesterà letteralmente, il cervello del marito all'interno di un computer, una sorta di proseguo intellettuale della vita. Ora il dottor Caster è chiamato 'La Macchina' e guiderà Evelyn alla ricerca della verità, un rapporto alquanto strano ma plausibile, in una società del futuro. L'azione della Macchina sarà sempre in ambito scientifico, nel settore delle nanotecnologie, creando sorte di ibridi tra robot ed umani in grado di essere plagiati alla volontà di chi ne possiede la proprietà, un pericolo importante se nelle mani sbagliate. A quel punto Evelyn capisce che non può essere il marito ciò che 'rivive' nell'intelligenza della Macchina: decide così di allearsi con l'FBI alla ricerca della verità. L'alleanza di Evelyn con il Federal Bureau, all'interno di un susseguirsi di colpi di scena e momenti inaspettati della trama, sfocerà nell'alleanza con un gruppo terroristico votato alla distruzione di macchine non umane, ma dotate di intelligenze umanoidi, una vera guerriglia rivolta alla conservazione del genere umano in purezza, prima della definitiva schiavitù alle macchine da lui stesso create.

