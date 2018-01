UN POSTO AL SOLE / Rossella e i dubbi sulla salute di Diego (Anticipazioni 2 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 2 gennaio 2018: Raffaele organizza una festa per Patrizio al Vulcano, mentre Rossella ha dei dubbi sulla salute di Diego.

02 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Un posto al sole, come sempre protagonista del palinsesto di Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Dopo i festeggiamenti per Capodanno, gli abitanti di Palazzo Palladini saranno concentrati su un altro evento apparentemente piacevole ovvero la finale di Chef Parade nella quale Patrizio sarà grande protagonista. Per festeggiare l'ottimo percorso del figlio, Raffaele organizzerà un piccolo party al Vulcano nella quale inviterà amici e parenti. L'occasione sarà perfetta per riallacciare il rapporto con Rossella, uno degli invitati della famiglia Giordano. Ma, delusa dall'atteggiamento del suo ex fidanzato degli ultimi tempi, la figlia di Silvia rivolgerà la sua attenzione su di un altra persona. Noterà, infatti, alcuni atteggiamenti di Diego che le faranno nascere il sospetto riguardante alcuni suoi probabili problemi di salute. Diego è malato?

Un posto al sole: un nuovo scontro tra Marina e Roberto

Lo scontro tra Marina e Roberto tornerà ad essere di grande attualità nella puntata di questa sera di Un posto al sole. In essa i due ex coniugi si confronteranno sulle conseguenze delle dimissioni di Filippo e sul nome del sostituto nella carica di amministratore delegato. Entrambi si proporranno in tale ruolo, finendo poi per litigare su diverse questioni rimaste in sospeso relative al loro matrimonio. Guido sarà ancora molto agitato per le conseguenze del processo contro Luca Grimaldi, ma oltre a questo continuerà ad avere più di qualche battibecco con Mariella. Per questo si rivolgerà a Silvia e Michele, nella speranza di trovare da loro dei consigli ma finirà per trovare degli amici che avranno ben altro a cui pensare. La stroncatura di Lena riguardo il loro romanzo, continuerà ad essere motivo di discussione per la coppia che riceverà improvvisamente una proposta da parte dell'editrice. Quale sarà?

