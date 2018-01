UNA VITA/ Anticipazioni 2 gennaio: Cayetana scappa, Celia scopre la verità su Felipe e Huertas

02 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Oggi, martedì 2 gennaio, alle 13.40, torna l’appuntamento con Una Vita, la soap opera spagnola che il pubblico italiano segue sempre di più le vicende degli inquilini di Acacias 38. Nell’ultima settimana, le puntate di Una Vita sono state davvero emozionante. Teresa ha fatto l’impossibile per salvare Cayetana che, tuttavia, è stata ugualmente condannata a morte. Prima dell’esecuzione, però, ha ricevuto la visita di Ursula la quale le ha rivelato la verità sulla sua identità: Teresa, la maestra a cui si è legata con tutte le sue forze, in realtà è la vera Cayetana. Mauro ha offerto a Felipe il posto da pubblico ministero. L’uomo, nel frattempo, continua a vedersi con Huertas. Le assenze prolungate del marito cominciano ad insospettire Celia soprattutto quando scopre che Felipe le ha mentito dicendole di aver lavorato tutta la notte con Mauro per l’esecuzione di Cayetana. Pablo non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi cavalli e ha un durissimo scontro con la madre che, tuttavia, non vuole permettergli di rovinarsi la vita. Rosina ha cominciato a rivalutare Liberto con il quale l’attrazione è sempre molto forte. Victor, dopo i momenti di sconforto per la partenza di Juliana e Leandro, è riuscito a riconquistare fiducia in se stesso portando avanti con successo la pasticceria.

ANTICIPAZIONI 2 GENNAIO

Una Vita torna in onda oggi, 2 gennaio, alle 13.40 su canale 5. Sarà una puntata imperdibile in cui, al centro della trama, non ci sarà solo il destino di Cayetana ma anche il futuro di Felipe e Ceilia. Cayetana, dopo aver saputo da Ursula che Teresa è la vera Cayetana, scappa dal convento. Ben presto, la notizia arriva a Calle Acacias scatenando reazioni differenti. Leonor non ha alcuna intenzione di continuare a guardare mentre Pablo e Guadalupe si fanno del male e tenta di farli riconciliare. Rosina, nel frattempo, comincia il trasloco e Casilda, per arredare quello che sarà il suo nuovo nido d’amore, chiede se può prendere i mobili che altrimenti butterebbe. Celia, sempre più sospettosa, ha la prova che cercava quando vede Felipe e Huertas baciarsi. Decide, però, di non dire nulla, almeno per il momento. Il suo atteggiamento e la sua assenza, però, preoccupano Trini e Ramon. Teresa e Fabiana riescono a trovare Cayetana sulla tomba di Carlota. Quando stanno per avvicinarsi a lei, vengono fermate da Mauro che le ha seguite con le guardie.

