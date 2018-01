UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma sorpresa a Giorgio, Anna Tedesco ritorna nel programma (Trono Over)

Nelle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino.

02 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gemma e il suo regalo a Giorgio (Web)

Gemma Galgani, una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di fare una nuova sorpresa a Giorgio Manetti durante l'ultima registrazione della versione del programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, dedicata ai senior. Reduce dalle festività natalizie che ha trascorso in Egitto, per ironizzare sul tormentone di Tina Cipollari che si ostina a definirla una "mummia", Gemma ha allestito il camerino di Giorgio in stile arabeggiante, facendogli trovare anche un regalo. In studio, Giorgio non ha nascosto un certo imbarazzo ma nonostante ciò, ha invitato Gemma a ballare. La canzone scelta da Gemma è stata Se telefonando di Mina. Gemma, riguardo questo nuovo corteggiamento a Giorgio, ha dichiarato di non avere nessuna aspettativa, almeno per ora. Tina Cipollari, di tutta risposta, ha deciso di fare un regalo del tutto particolare a Gemma. La scelta dell'opinionista del programma di Canale 5, infatti, è ricaduta su un gigolo'...

ANNA TEDESCO RITORNA NEL PROGRAMMA

Un'altra delle protagoniste recenti del Trono Over di Uomini e Donne è sicuramente Anna Tedesco che, nelle puntate andate in onda in quest'edizione del programma, ha fatto parlare di sé per la sua frequentazione con Angelo. Quest'ultimo ha accusato Anna di essere innamorata di Giorgio e che la loro conoscenza è naufragata proprio per questo motivo. Anna ha sempre rigettato quest'accusa con determinazione, scontrandosi anche con Giorgio che non si è espresso in modo netto e chiaro sul suo rapporto con Anna, ribadendo solamente che, almeno da parte sua, si tratta di amicizia. Anna Tedesco, durante le discussioni riguardanti questa vicenda, si è scontrata in più occasioni anche con Gianni Sperti, l'altro opinionista del programma, che ha sottoscritto il pensiero di Angelo e che, successivamente, ha anche chiesto ad Anna di poterle controllare lo smartphone. A seguito di ciò, Anna aveva deciso di non prendere più parte al programma ma la donna, con l'arrivo dell'anno nuovo, avrebbe cambiato idea e sarebbe pronta a tornare nel parterre femminile del Trono Over.

© Riproduzione Riservata.