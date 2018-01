UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, crisi per Sara Affi Fella, Mattia e Vittoria si sono lasciati? (Trono Classico)

La tronista Sara Affi Fella ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del Trono Classico, parlando del suo ex fidanzato Nicola Panico.

02 gennaio 2018 Fabio Morasca

Sara Affi Fella in crisi (Web)

Sara Affi Fella, una delle tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ed ex partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island, ha avuto un momento di crisi durante l'ultima registrazione del programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. In questo momento, la conoscenza tra Sara e Lorenzo è in una fase di stallo: la tronista, infatti, ha deciso di riportare Lorenzo in esterna solamente quando quest'ultimo si dichiarerà soltanto per lei. Emanuele Trimarchi, corteggiatore di Sara, che è tornato nel programma di Canale 5 dopo aver corteggiato Anna Munafò (che lo scelse al termine del proprio percorso sul trono), invece, ha deciso di lasciare la trasmissione. A causa di questi avvenimenti, Sara Affi Fella ha avuto un momento di sconforto, pensando soprattutto alla sua lunga storia d'amore con Nicola Panico, il calciatore con cui Sara ha partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. La tronista, infatti, ha dichiarato che ha paura di deludere nuovamente i suoi genitori che non hanno mai digerito la sua relazione con Nicola, molto più grande di lei.

MATTIA MARCIANO E VITTORIA DEGANELLO SI SONO LASCIATI?

Uno dei protagonisti molto discussi di quest'edizione di Uomini e Donne, invece, è stato sicuramente Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirée Popper, durante l'edizione dell'anno scorso. Mattia Marciano, come ricordiamo, ha lasciato il trono, scegliendo improvvisamente la corteggiatrice Vittoria Deganello. In realtà, l'ex tronista era stato quasi costretto a compiere una scelta perché gli opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, hanno sempre sostenuto che Mattia e Vittoria avessero un accordo al di fuori della trasmissione. Stanco di queste polemiche, Mattia aveva quindi deciso di porre fine alla sua esperienza sul trono, ribadendo, nelle interviste rilasciate successivamente, la sua assoluta buona fede. Sui social network, si vocifera che Mattia e Vittoria starebbero vivendo un momento di crisi. La coppia non avrebbe trascorso insieme nemmeno la notte di Capodanno. Vittoria, su Instagram, ha confermato il rumor riguardante Capodanno ma ha smentito decisamente le voci di una crisi, affermando che non sempre riesce a stare insieme a Mattia a causa della lontananza.

