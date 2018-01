Una notte al museo/ Il film con Ben Stiller in onda su Rai 2 dalle 21.05 (oggi, 2 gennaio 2018)

Una notte al museo, il film in onda su Rai Due a partire dalle ore 21.05. Regia di Shawn Levy, nel cast oltre a Ben Stiller anche Dick Van Dyke, Mickey Rooney e Robin Williams.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Una notte al museo su Rai Due

Risate copiose per tutta la famiglia la sera del 2 gennaio 2017 su Rai 2. Alle ore 21,05 andrà in onda il divertente film 'Una Notte Al Museo', pellicola prodotta ed uscita nelle sale cinematografiche nel 2006, una commedia da subito amata da grandi e piccini. L'ottima regia del film fu affidata al giovane regista (prima attore) Shawn Levy, il quale ha poi diretto anche i due successivi sequel 'Una Notte Al Museo 2 - La Fuga' e 'Notte Al Museo - Il Segreto Del Faraone'. Regista frizzante, abile in questo film nel generare una piccola/grande avventura tra le pareti del Museo di storia naturale di New York City, abile anche nella direzione di un cast numeroso nel quale uno strepitoso Ben Stiller si pone allo stesso livello dell'indimenticabile Robin Williams. Assieme loro, nella parte dei tre vecchi guardiani in pensione, una triade di vecchie stars della Hollywood leggendaria come Mickey Rooney, Dick Van Dycke, Bill Cobbs, davvero un omaggio a tre leggende del cinema brillante di tutti i tempi concedendo loro la parte dei guardiani in pensione.

LA TRAMA DEL FILM CON BEN STILLER

Lawrence "Larry" Daley (Ben Stiller) è un padre separato il quale è sul punto di rischiare di non vedere più l'amato figlio Nick, perché, capitando in una serie sfortunatissima di eventi personali, ultimamente ha perso troppi lavori e la sua ex-moglie inizia a mettergli dei paletti. L'occasione di rifarsi capita a Larry quando gli viene proposto un lavoro all'interno del Museo di storia naturale di New York City, ruolo apparentemente noioso e facile da ricoprire, ma in realtà non sarà così. Si presenta sul luogo del lavoro pronto a ricevere le consegne dalla vecchia triade di ex-guardiani (Mickey Rooney, Dyck Ven Dyke e Bill Cobbs), un trio di pazzi scatenati sulla soglia della pensione. Inizia così quella che, apparentemente, dovrebbe essere una noiosissima notte di lavoro nella quale lasciarsi andare alla noia: difatti Larry s'addormenta ed al suo risveglio manca il 'pezzo' del museo più voluminoso e impossibile da rubare: lo scheletro del Tyrannosaurus rex. Chi può averlo rubato? Assolutamente nessuno: il problema per Larry sarà che, durante la notte, le presenze animali ed umanoidi del museo, cere o statue, in miniatura o a grandezza naturale, prendono vita per merito, o colpa, delle magie contenute nella tavola del faraone Ahkmenrah. Sul manuale delle consegne c'è scritto tutto e, dopo una prima notte folle e paurosa, Larry inizia a responsabilizzarsi come padre e guardiano gestendo al meglio scimmie, pellerossa, antichi romani, egizi, guerrieri mongoli, l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Teddy Roosvlet, portandosi dietro anche il figlio che riscoprirà il padre sotto una luce diversa, con ammirazione e folle divertimento nel museo anche sventando il losco piano del trio di pensionati guardiani.

© Riproduzione Riservata.