VICTORIA LA SERIE/ Anticipazioni del 2 gennaio 2018: la Regina rimarrà incinta?

Victoria la serie, anticipazioni del 2 gennaio 2018, in prima Tv su Canale 5. Albert si prepara per il suo primo discorso pubblico. La Regina teme di subire il destino della zia.

VICTORIA LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 2 gennaio 2017, Canale 5 trasmetterà due nuovi episodi di Victoria la serie, in prima tv. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "Matrimonio reale" e "Il marito della Regina". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver partecipato ad una funzione ufficiale con la Corte e i nobili, Victoria (Jenna Coleman) riferisce a Lord Melbourne (Rufus Sewell) di non voler sposare nessuno dei pretendenti che le sono stati presentati. La Regina sa bene che la madre e zio Leopold (Alex Jennings) la vorrebbero sottomessa ad un uomo, ma non intende cedere. I suoi propositi si infrangono sempre di più quando Leopold annuncia alla nipote di aver invitato a palazzo il nipote Albert (Tom Hughes), di estrazione inferiore, ma comunque un buon partito ai suoi occhi. Intanto, Lord Melbourne scopre dal Parlamento che il Galles è in rivolta a causa dei cartisti, che pretendono il suffragio universale. Victoria viene informata di tutto, ma al tempo stesso le sue attenzioni devono concentrarsi sui possibili pretendenti. La giovane Regina inizia anche a guardare il Primo Ministro con occhi diversi, specialmente durante una cerimonia per la creazione di un monumento in onore del padre, da cui tuttavia dovrà fuggire per via delle contestazioni dei cartisti. In un secondo momento, la Regina scopre che potrà trovarsi sola con Lord Melbourne grazie ad un luogo segreto in cui il Primo Ministro è solito isolarsi per riflettere sulle questioni politiche in corso. Sicura di voler dichiarare il suo amore, decide di raggiungere il mentore, ma viene rifiutata. La Regina è così costretta a cedere alle insistenze dei familiari ed a presenziare al ballo, in cui dovrà danzare con i diversi pretendenti. L'unico momento di gioia sembra essere un ballo con il Primo Ministro, che quest'ultimo sfrutta per far intuire alla giovane di nutrire i suoi stessi sentimenti, ma di non poterli seguire. Confusa sul futuro, Victoria sceglierà nel frattempo di rompere il sodalizio fra Sir Conroy (Paul Rhys) e la madre, proponendo al primo di nominarlo Baronetto e di concedergli del denaro purché lasci la Corte. Decide inoltre di non seguire la legge in vigore prevista per i cartisti, ma di inviare gli arrestati in Australia per dimostrare la propria misericordia. Quella sera, Victoria incontra finalmente Albert (Tom Hughes), accompagnato dal cugino Ernest (David Oakes). Anche se il Principe e la Regina appaiono ancora distanti, il giovane rampollo dimostra di essere cambiato sia nello spirito che nell'aspetto. I due iniziano così a conoscersi e ad accorciare sempre di più le differenze caratteriali, accorgendosi a poco a poco di nutrire dei forti sentimenti. Durante una visita a Windsor, complice una passeggiata nel bosco, sembra che fra i due possa scattare finalmente il bacio tanto atteso. Albert e Victoria finiscono però per litigare a causa di Lord Melbourne e il forte ascendente che ha sulla Regina, di cui il Principe è geloso. Albert crede inoltre che il Primo Ministro faccia solo i suoi interessi e che non si accorga di quanti cittadini poveri ci siano in Inghilterra. Quella sera, l'umore della Regina diventa invece più deciso, tanto da decidere di annunciare al cugino la sua scelta: lo sposerà.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 GENNAIO 2018, EPISODIO 5 "MATRIMONIO REALE"

Quando Victoria annuncia al Parlamento di essersi fidanzata ufficialmente, i Tory reagiscono con ostilità all'idea che la Regina sposi un tedesco, dato che riceverà il titolo britannico e l'indennità annuale. Il Duca di Wellington sottolinea inoltre che Albert non è cattolico e questo vuol dire che Victoria potrebbe sposarlo solo se rinunciasse alla Corona. Anche se la Regina non è in grado di dare all'amato un alto titolo nobiliare, sceglie di nominarlo Cavaliere di Garter e gli concede un piccolo assegno. Albert di contro si sente offeso per non poter dimostrare la propria indipendenza, mentre il timore di Victoria è che possa già avere un'amante.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 GENNAIO 2018, EPISODIO 6 "IL MARITO DELLA REGINA"

In seguito alle nozze, Victoria inizia a temere di poter morire di parto come accaduto alla cugina ed alla zia Charlotte, motivo tra l'altro che le ha permesso di ereditare la Corona. La cameriera di una delle sue Dame di Corte le consiglia così di evitare la gravidanza grazie ad uno stratagemma, mentre Victoria decide di infrangere il Royal Marriages Act del 1772 secondo cui lo zio paterno, il Duca di Sassonia, non può presentare alla Corte la moglie a causa dei suoi natali umili. Nel frattempo, Albert si offre volontario per fare un discorso contro la schiavitù, riuscendo a registrare un forte consenso pubblico.

