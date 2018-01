ALESSIA MARCUZZI / “Mi aspetto un’Isola dei Famosi molto combattuta” (Verissimo)

Alessia Marcuzzi da martedì 22 gennaio è alla guida de L’Isola dei Famosi. Nel salotto della Toffanin svelerà news e anticipazioni di questa nuova edizione del reality.

20 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alessia Marcuzzi a Verissimo

Alessia Marcuzzi tra due giorni sarà al timone della nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Tutto è pronto per il via, con la presentatrice che invitata nello studio di Verissimo racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin tutte le novità della nuova edizione del reality di Canale 5. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha già annunciato qualche chicca particolare svelando come questa edizione si possa considerare come l’Isola del Mistero. Queste le sue parole: “Volevamo spiazzare gli spettatori e i concorrenti, in quest’edizione e crediamo di esserci riusciti. Io sono un po' mamma con tutti loro anche se quando c'è da dire qualcosa non mi tiro indietro. Ha proseguito spiegando come non farà differenza tra i concorrenti e anche con quelli a lei più cari sarà pronta ad essere rigida e a redarguirli se necessario: “Come l’anno scorso con Samanta De Grenet.

È una mia amica però appena si è lamentata il primo giorno l’ho subito redarguita. Mi aspetto un'isola molto combattuta, ognuno è lì per un motivo. Chi per dimenticare una storia finita male, chi per riscattarsi, chi per superare le proprie paure. L'isola mostra quello che sei. Punto e basta. Dopo Fragomeni e Degan, mi piacerebbe vincesse una donna. Vedo molto agguerrita e decisa Alessia Mancini, anche Nadiona (Nadia Rinaldi) è in forma. Ha perso tantissimi chili ed è combattiva”.

ALESSIA MARCUZZI: “STEFANO MI È PIACIUTO, SI È MESSO AL SERVIZIO DEL PROGRAMMA”

Alessia Marcuzzi inoltre ha rivelato la sua scelta di portare come inviato sull’Isola il ballerino e personaggio televisivo Stefano De Martino per la sua simpatia ma anche per la professionalità e perché no bellezza: “Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti. L’ho anche sfidato sui social a fare alcuni esercizi fisici come 'il ponte' e 'il ragno', mentre nello spot dell’Isola sono andata sul suo campo, quello del ballo, sulle orme di La La Land. Mi è piaciuto, si è messo al servizio del programma”. Ha quindi svelato come il ballerino avesse già per ben due volte consecutive accarezzato l’idea di prendere parte al reality, la prima volta tre anni fa come concorrente. Essendo però da poco nato suo figlio, Stefano De Martino aveva deciso di rinunciare. La stessa Marcuzzi prosegue spiegando come in quel momento anche il ruolo di inviato il ballerino non lo accettò, in quanto non aveva quella esperienza necessaria e quella sicurezza oggi acquisita grazie al day time di Amici.

