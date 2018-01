ANTONELLA CLERICI, NOSTALGIA DEL CANE OLIVER/ Foto, la conduttrice de 'La prova del cuoco' lo ricorda

Antonella Clerici, nostalgia del cane Oliver: la conduttrice de ''La prova del cuoco'' ha postato un'altra foto del suo labrador volato in cielo, un amore che commuove i fan.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Antonella Clerici, nostalgia del cane Oliver

È un amore infinito quello che si crea tra il padrone e il suo cane, lo dimostra l'attività social di Antonella Clerici che da poco ha perso il suo splendido cane Oliver. La donna lo aveva mostrato sempre con grande fierezza anche durante la sua trasmissione di punta, La prova del cuoco. Sul frigorifero infatti spuntava la foto proprio di Antonella Clerici insieme al suo piccolo Oliver. La donna ha commosso il pubblico postando oggi una foto del cagnolino sul suo profilo di Instagram, uno scatto rubato alla quotidianità del suo piccolo amico a quattro zampe fotografato alle spalle. Il pubblico ha anche pensato che si trattasse di un nuovo cane, ma Antonella Clerici non ha al momento spazio nel cuore per un altro cagnolino. Magari col tempo arriverà anche questa scelta anche se Oliver non lascerà mai il suo grandissimo spazio che ha preso nel cuore della nota conduttrice. Clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

UN AMORE DAVVERO GRANDE

Antonella Clerici ha perso uno dei migliori amici che hanno accompagnato la sua vita, il cane Oliver. La donna l'ha salutato alcuni giorni fa su Instagram, sottolineando di aver perso quello che è stato ''uno straordinario compagno di vita''. Ha voluto poi spiegare anche come con questo cane avesse condiviso tutto e che per lei fosse stato il suo primo figlio. Il cane era uno splendido Labrador che ha sempre portato nella trasmissione ''La prova del cuoco'' dimostrando di provare una sensibilità al di fuori del comune. Anche il pubblico ha dimostrato grande affetto nei confronti del cane che rimarrà per sempre nel suo cuore. Scriveva infatti: "Ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare sempre. Ti porterà nel mio cuore e non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto e ti lascio andare come estremo atto di amore per te".

