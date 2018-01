Amici 17 Ed.2018/ Esame degli espulsi e due nuove eliminazioni? Yaser e Luca a rischio!

Amici 2017, anticipazioni dello speciale di oggi 20 gennaio 2018. In studio l'esame degli espulsi e le possibili eliminazioni di due cantanti, Yaser e Luca Vismara.

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Amici 17

È tempo per un nuovo speciale di Amici di Maria De Filippi. Oggi, sabato 20 gennaio, i ragazzi di Amici tornano in studio per una nuova diretta che sarà però molto particolare e potrebbe riservare molte brutte sorprese. Maria De Filippi richiama proprio oggi i quattro ragazzi espulsi la scorsa settimana per dare il via al loro esame di riammissione alla scuola. Ricordiamo infatti che Biondo e i ballerini Vittorio, Filippo e Nicolas sono stati cacciati dalla scuola a causa di un provvedimento disciplinare in seguito ad un festino organizzato in occasione del compleanno di Biondo. Oggi scopriremo se le varie prove assegnate dalla commissione di canto e ballo saranno superate da tutti o se invece qualcuno dovrà abbandonare per sempre la scuola.

AMICI 17, YASER A RISCHIO ELIMINAZIONE?

I quattro ragazzi espulsi non sono però gli unici a rischio eliminazione. Nel corso della settimana, i professori hanno dimostrato perplessità su alcuni ragazzi, in particolare su Yaser, Luca Vismara e i Black Soul Trio. Yaser è "accusato" dai professori di essere molto freddo e di dare maggiore importanza alla tecnica rispetto che all'emozione quando canta. “Sono un po’ confuso, ammetto. - ha dichiarato Yaser dopo l'ennesimo avvertimento da parte, stavolta, di Paola Turci - Non capisco che devo fare, (…) sta diventando difficile comprendere per me com’è che si percepisca una freddezza nel mio modo di cantare, quando non c’è. Io non capisco perché ci sia questo accanimento su questo elemento“. Quello che Yaser chiama accanimento potrebbe invece essere motivo della sua eliminazione: che il ragazzo venga sottoposto all'esame definitivo proprio nella diretta di oggi?

LA DRASTICA DECISIONE DI EMMA

Altro elemento a forte rischio è poi Luca Vismara. Nel corso della settimana, l'incontro avuto con Carlo Di Francesco non ha avuto buon riscontro per il cantante che è crollato in un lungo pianto, dichiarando di non aver la fiducia di alcuno dei professori. Che oggi tocchi quindi a lui lasciare la scuola? Ultimo, ma non meno importante, il cambio di squadra voluto dalla cantante Emma. La ragazza, sentendosi esclusa da alcuni elementi della squadra del Ferro soprattutto da un punto di vista personale, ha deciso di chiedere il cambio squadra, accettato dalla produzione. Oggi, in diretta, potrebbero arrivare nuovi chiarimenti in merito a questa vicenda.

