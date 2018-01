Anna Campori è morta / Addio all'attrice romana, nota per la serie "Giovanna, la nonna del Corsaro Nero"

Anna Campori è morta: l'attrice è spirata a 100 anni e sei mesi, è nota per lo sceneggiato musicale degli anni '60 intitolato 'Giovanna, la nonna del Corsaro Nero'.

20 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Anna Campori

L'attrice Anna Campori si è spenta a Roma, nella sua casa di Trastevere, all'età di 100 anni e sei mesi. Era nota soprattutto per la serie televisiva intitolata 'Giovanna, la nonna del Corsaro Nero" che fu grande protagonista della televisione dedicata ai ragazzi dal 1961 al 1966. Purtroppo di quello sceneggiato, rimasto nella memoria collettiva di molti italiani, non è disponibile alcun filmato in quanto le puntata andavano in onda rigorosamente in diretta. Si trattava di una serie musicale nella quale Anna Campori recitava al fianco del marito Pietro De Vico, ovvero il nostromo Nicolino, e a Giulio Marchetti ovvero il maggiordomo Battista. Questi tre personaggi erano presenti, con le loro divertenti vicende, in ogni puntata insieme ad alcuni ospiti d'eccezione. Ma la carriera di Anna Campori non si è limitata a solo ruolo di 'Nonna del Corsaro Nero'. L'attrice, che già negli anni '20 era entrata nella compagnia teatrale paterna in qualità di cantante di operetta, ebbe una carriera ricca di successi non solo in televisione, ma anche al cinema e a teatro.

È morta Anna Campori, la 'nonna del Corsaro Nero'

Sono circa 70 i film ai quali prese parte Anna Campori nella sua lunga e felice carriera. L'ultimo di essi risale al 2003 in Accidental Detective, anche se nel 2013 Daniele Lucchetti la volle nel volle in Anni felici per un'apparizione Cameo. Nel 2007 Pippo Baudo la chiamò a Domenica In, dove ricostruì i momenti più importanti della sua vita, mentre nel 2010 fu Carlo Conti a chiamarla in causa nel suo show I migliori anni. Tale partecipazione le diede la possibilità di riparlare proprio di 'Giovanna, la nonna del Corsaro nero' di cui oggi restano solo alcune foto, documenti e brevissimi filmati. Nel 2014 la ERI le dedicò un libro 'Un doppio hurrà per nonna sprint' nel quale venne ricostruita la storia della sua carriera televisiva a partire proprio dal sopra menzionato sceneggiato musicale. Un omaggio alla carriera di Anna Campori, tanto cara proprio alla Rai, è stato oggi pubblicato nel suo sito web nella sezione Rai Teche con una serie di fotografie, appunti e qualche minuto di registrazione dal backstage di 'Giovanna, la nonna del Corsaro Nero'.

