BEAUTIFUL / Nicole ottiene la conferma sulla sua infertilità (Anticipazioni 20 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 gennaio: la peggiore diagnosi verrà ufficializzata a Nicole, che apprenderà come la sua infertilità sia definitiva.

20 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Buone notizie per i telespettatori di Beautiful che anche oggi potranno seguire le vicende delle famiglie Forrester e Spencer su Canale 5. La soap americana andrà in onda alle ore 13:40 lasciando poi spazio ad Amici di Maria De Filippi. Si ripartirà dalla situazione di Nicole, delusa dopo avere scoperto i suoi probabili problemi di infertilità. Zende ha cercato di tranquillizzarla, dicendole che tutto si concluderà nel migliore dei modi e che le ulteriori analisi escluderanno ogni problema. Ma questo pomeriggio, la giovane Avant sarà costretta ad apprendere una diagnosi ben diversa da quella ipotizzata dal marito. La ginecologa, infatti, le confermerà ciò che aveva immaginato fin dall'inizio ovvero l'infertilità secondaria, causata dalla sua prima gravidanza surrogata. A questo punto, l'idea di diventare mamma (di nuovo) per lei potrebbe diventare un semplice miraggio.

Beautiful: Steffy rivuole Thomas alla Forrester Creations

Insieme alle vicende relative a Nicole, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio si tornerà a parlare del desiderio di Steffy di concedere una seconda possibilità a Thomas. Pur consapevole dell'errore da lui commesso, la signora Spencer non sarà affatto felice di quanto accaduto con il fratello e indirà una riunione di famiglia per trovare una soluzione al problema: un modo per riaccoglierlo alla Forrester Creations verrà trovato? Del problema discuteranno anche Sally e familiari alla Spectra Fashions. Secondo loro, Thomas potrà essere riaccolto nell'azienda di famiglia ma a patto che si faccia restituire i 100 mila euro da lui donati all'azienda rivale. Se dovesse accadere questo, però, per la Spectra le cose si metterebbero male, proprio come in passato. Ma quale sarà il punto di vista di Thomas? Farà davvero un passo indietro, chiudendo allo stesso tempo anche la sua relazione con Sally?

