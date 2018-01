BULL 2/ Anticipazioni del 20 gennaio 2018: il ritorno di un'ex fidanzata sconvolgerà lo psicologo?

Bull 2, anticipazioni del 20 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Lo psicologo si dovrà confrontare con una sua ex fiamma, mentre segue una class action.

Bull 2, in prima tv assoluta su Rai 2

BULL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella seconda serata di oggi, sabato 20 gennaio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 6°, dal titolo "L'eccezione alla regola". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bull (Michael Weatherly) si presenta a cena in un locale, su invito di Marissa (Geneva Carr). L'assistente vuole infatti che conosca il suo nuovo fidanzato Kyle (Gary Wilmes) e per tutta la durata dell'incontro, il terapeuta cerca indizi che gli permettano di coglierlo in fallo. Dopo un tentativo fallimentare, il protagonista viene chiamato da un suo ex compagno di college perché lo aiuti ad uscire dai guai, visto che si trova in prigione in una riserva indiana per sospetto omicidio. Mack (Nathaniel Arcand) ha diversi precedenti penali alle spalle e la situazione è ancora più fragile se si considera che deve rispondere alle leggi tribali del posto. Danny (Jaime Lee Kirchner) cerca una strada per scalfire le leggi Nawakwa, ma la risposta della Procuratrice è emblematica: Mack rischia anche una pena federale. Durante il processo, capo Tsosie (Tantoo Cardinal) entra subito in contrasto con Bull e comunica che il processo verrà svolto due giorni dopo. L'avvocato tribale riesce ad ottenere un rilascio su cauzione per il suo cliente, ma visto che non esiste un garante, Bull è costretto a pagare di tasca propria.

A questo particolare si aggiunge il fatto che i giurati saranno su base volontaria e non c'è alcun modo di sceglierli a priori. Più tardi, Kyle fa una sorpresa a Marissa: un quartiere fatiscente che trasformerà costruendo diversi locali commerciali. Intanto, Danny cerca di capire la dinamica dei fatti grazie al partner sul lavoro della vittima, che afferma di essere sicuro della colpevolezza di Mack. Dopo due giorni di ricerche, l'unica conclusione a cui arriva Chunk (Chris Jackson) è che Mack è odiato da tutta la tribù in quanto lontano dall'essere un cittadino modello, senza considerare che la maggior parte dei membri della giuria lo conoscono personalmente. Quella sera, Bull si presenta a casa dell'amico e scopre che si è dato alla fuga nonostante la sua posizione precaria. Dopo averlo rintracciato grazie a Cable (Annabelle Attanasio), il terapeuta riesce a rintracciarlo in un locale ed a convincerlo a tornare indietro. Il giorno successivo, Danny scopre un possibile collegamento fra uno dei giurati e l'omicidio. Mack tuttavia non si presenta all'udienza e il terapeuta riesce solo ad ottenere un rinvio di un'ora. Danny invece scopre che l'officina del giurato sospettato è chiusa e che alcuni operai che lavoravano nelle vicinanze hanno già concluso la riparazione di un marciapiedi. Lo psicologo intuisce infatti che i lavori siano serviti per nascondere l'arma del delitto e che il vero responsabile sia Joe Chavis (Chaka Desilva), per evitare che la vittima smascherasse i suoi crimini.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 GENNAIO 2018, EPISODIO 6 "L'ECCEZIONE ALLA REGOLA"

Nel nuovo episodio continueremo ad occuparsi della vita personale e romantica del suo protagonista. Mentre Marissa sembra vivere un periodo d'oro al fianco di Kyle, il suo nuovo fidanzato, il terapeuta rimane a tutti gli effetti un cuore solitario. La trama questa volta ci parlerà di una sua vecchia fiamma, Allison, una fidanzata che aveva ai tempi del liceo. L'avvocato ha una missione personale: citare in giudizio i proprietari di una fabbrica locale grazie ad una class action. I sospetti di Allison sono infatti che l'azienda abbia inciso sulla malattia presentata da diversi residenti e dovuta ad una possibile contaminazione dell'acquedotto. Bull dovrà quindi raggiungere una piccola cittadina per aiutare la donna nella sua impresa, anche se non sarà semplice. La fabbrica del posto è infatti il maggior datore di lavoro della zona ed offre equilibrio economico a molte famiglie. Per questo lo psicologo teme che il giovane avvocato che ha intentato la causa stia solo perdendo tempo ed è sul punto di rifiutare l'incarico. Almeno fino a che non scopre che Allison si trova fra le persone coinvolte.

