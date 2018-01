Belen Rodriguez madrina di battesimo/ Foto, il web insorge: "Non può, ha un divorzio alle spalle"

Belen Rodriguez madrina di battesimo del figlio dell'amica Antonia Achille: la showgirl argentina condivide una foto dell'evento e sul web infiamma la polemica.

20 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez - Foto Instagram

Belen Rodriguez continua ad essere la regina incontrastata dei social e, così, anche una foto apparentemente tranquilla, scatena la polemica. La showgirl argentina, questa mattina, è stata la madrina di battesimo del figlio dell’amica Antonia Achille. Per la Rodriguez è stato un momento molto emozionante che ha condiviso, oltre che con i genitori del piccolo, con il compagno Andrea Iannone e con il figlio Santiago come testimoniano i vari video pubblicati sulle storie di Instagram. Felice del momento importante vissuto, la Rodriguez ha condiviso una foto del battesimo sui social per ringraziare l’amica della fiducia e della grande opportunità che le ha dato. “Momenti emozionanti! Grazie @antonia_achille per me è veramente un onore! #brandoandrea #chel’amoretiaccompagni sempre”, ha scritto la showgirl non immaginando di innescare una nuova bufera.

IL WEB INSORGE

Il popolo dei social non ha potuto evitare di notare un particolare: Belen è una donna divorziata che non avrebbe potuto fare la madrina di battesimo. “Separata che fa la madrina? Ma la Chiesa lo consente? E rispetto per il luogo sacro zero. Una gonna più lunga no, eh? Quante cose fanno i soldi”, scrive un utente trovando l’appoggio di altri followers. C’è, invece, chi vede nella foto di Belen un messaggio di apertura da parte della chiesa: “non tutti i parroci, permettono alle persone con un matrimonio alle spalle, di battezzare i bambini è un grande passo avanti per tutti! pubblicizzalo… è una grande cosa!”, scrive un altro utente. Ancora una volta, dunque, a showgirl argentina è riuscita a scatenare una bufera spaccando letteralmente il web tra chi si è schierato dalla sua parte e chi, invece, non considera giusto l’accaduto.

© Riproduzione Riservata.