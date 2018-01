Biondo / Espulso da Amici 17 dopo un provvedimento disciplinare: una nuova chance con l’esame di ammissione?

Biondo è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare dopo il party organizzato nella scuola di Amici 17. Per lui, però, le porte della scuola potrebbero riaprirsi a breve…

20 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Biondo, il cantante espulso dalla scuola di Amici 17

Così come stabilito dalla commissione di canto nell'ultima puntata di Amici 17, la sfida di Biondo si giocherà tutta sui due brani che il cantante dovrà dimostrare di conoscere alla perfezione: stiamo parlando de “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè e “Le cose in comune”, di Daniele Silvestri. Nella lunga settimana di preparazione per il suo esame di riammissione, l'ex allievo è stato raggiunto da Carlo di Francesco, che in maniera perentoria ha ammesso di non avere intenzione di concedergli alcuno sconto nel corso dell’ormai imminente esame. I suoi consigli, in vista della sfida, si sono concentrati soprattutto sul brano di De André, un capolavoro – secondo l’insegnante - da non sottovalutare neanche per un secondo: “Tu hai per le mani un gioiello e, come tutte le cose preziose, va gestito con molta cura”, ha ammesso infatti il coach, che con il suo giudizio finale è determinato a sottolineare anche della più piccola défaillance: “Se in qualche modo noterò che non starai rispettando (…) sia se vedessi qualcosa di leggero nell'affrontare una canzone del genere, sappi che ne terrò conto!”.

L’ESPULSIONE DOPO IL PARTY

Galeotto fu il party clandestino organizzato, qualche giorno fa, nella scuola di Amici 17: quattro allievi, infatti, sono finiti nel mirino dei professori, i quali hanno decretato senza possibilità di appello la loro immediata espulsione. Fra questi c’è anche Biondo, che è stato tirato in ballo da Alessandra Celentano e si è affiancato ai tre ragazzi già raggiunti dal provvedimento disciplinare, Nicolas, Filippo e Vittorio. “Sono io ad aver organizzato i party”, ha ammesso il cantante con la speranza di poter salvare i suoi compagni di sventura, ma le sue parole non sono servite a salvarlo dall'ira degli insegnanti, che hanno provveduto a enunciare, senza possibilità di appello, l’infausto verdetto. Fine della corsa per Biondo? Sembrerebbe proprio di no: un nuovo esame di ammissione, che la produzione ha concesso ai quattro ragazzi appena espulsi, potrebbe riportare in gara l'allievo raggiunto dal provvedimento disciplinare. Riuscirà Biondo a superare il nuovo ostacolo in vista dell’ormai imminente serale?

© Riproduzione Riservata.