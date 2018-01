C’è posta per te/ Ospiti e storie seconda puntata: Gerard Butler e Giulia Michelini in studio (20 gennaio)

C'è posta per te, anticipazioni 20 gennaio: Gerard Butler e Giulia Michelini ospiti della seconda puntata dello show campione d'ascolti condotto da Maria De Filippi.

20 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te - Gerard Butler

La ventunesima edizione di C’è posta per te è appena cominciata, ma è già un grande successo di Mediaset e di Maria De Filippi. Il programma del sabato sera di canale 5 più amato dal pubblico italiano, dopo l’ottimo debutto, torna in onda oggi, sabato 20 gennaio, alle 21.10 con la seconda puntata. Come sempre, anche nell’appuntamento odierno, Maria De Filippi racconterà le storie della gente comune che cercano di riconciliarsi con persone della propria famiglia, che cercano di salvare un amore finito, che sognano di rivedere il primo amore. Immancabili, poi, sono le sorprese che regalano grandi emozioni ai telespettatori. Nel corso della prima puntata, a far versare tante lacrime al pubblico sono state le storie di Luigi che, dopo aver perso il fratello, ha ricevuto in regalo dalla mamma Pasqualina l’incontro con Gonzalo Higuain e quella dei fidanzati Chiara e Giuseppe con quest’ultimo che ha fatto un regalo alla sua dolce metà facendole incontrare Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo.

C'È POSTA PER TE: ANTICIPAZIONI 20 GENNAIO

Quali storie, dunque, racconterà Maria De Filippi nella seconda puntata di C‘è posta per te? Quali ospiti regaleranno un momento indimenticabili ai protagonisti della puntata? Il primo sarà un ospite internazionale. Per la prima volta, nello studio di C’è posta per te, arriverà il sex symbol Gerard Butler, protagonista del film sulla criminalità di Los Angeles “Nella tana dei lupi”, nelle sale cinematografiche a partire dalla metà di febbraio. Oltre all’attore di origini scozzesi, arriverà anche una delle attrici italiane più apprezzate del momento ovvero Giulia Michelini. Per l’interprete di Rosy Abate si tratta della seconda partecipazione al popolare programma di Maria De Filippi dopo quella del 2012. Con ospiti di questo calibro, dunque, canale 5 riuscirà a portare a casa un risultato ancora migliore di quello del debutto?

ASCOLTI SEMPRE AL TOP

La prima puntata di C’è posta per te ha regalato alla squadra di Maria De Filippi e a Mediaset un vero trionfo. Il primo appuntamento con il programma re del sabato sera è stato seguito da 5.698.000 spettatori con il 29,3 % di share. Maria De Filippi ha letteralmente sbancato l’auditel battendo senza problemi la concorrenza della Rai che, tuttavia, almeno fino a metà febbraio, la sfiderà con film. Questa sera, infatti, a cercare di rubare qualche telespettatore a C’è posta per te sarà il film “Si accettano miracoli” di Alessandro Siani. Un duro compito visto che Maria De Filippi continua ad essere la regina incontrastata del sabato sera. Il successo, dunque, sembra quasi scontato.

