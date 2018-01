CARLOTTA LO GRECO/ Moglie di Luca Capuano: "Il tumore? La paura era di lasciar soli i miei figli" (Verissimo)

L’attrice italiana Carlotta Lo Greco ha parlato del linfonoma che l’ha colpita lo scorso anno costringendola ad un duro ciclo di chemioterapia e radioterapie. La sua carriera.

20 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Silvia Toffanin conduce Verissimo

Carlotta Lo Greco, famosa attrice nata a Padova e moglie di Luca Capuano, attore diventato famoso per la partecipazione a Centovetrine e Le tre rose di Eva, ha recentemente catalizzato attorno a se l’attenzione di opinione pubblica e media per alcune rilevazioni che riguardano la sua vita privata. Nello specifico durante una intervista rilasciata al settimanale Grazia al fianco del proprio marito, ha parlato per la prima volta di un grave problema di salute che ha dovuto affrontare lo scorso anno. Le è stato diagnosticato un tumore, un linfonoma localizzato tra il cuore ed il pleura che ha reso necessario un duro ciclo di chemioterapie e radioterapie. Per la Lo Greco un percorso fatto di grande sofferenze fisiche e psicologiche dal quale ne è uscita vincitrice e più forte di prima anche grazie all’amore dei propri due bambini e la forza che le sanno dare. Infatti, la Lo Greco a Grazia ha dichiarato: “La mia paura più grande era lasciare da soli i miei figli Matteo e Leonardo, non volevo che crescessero senza la loro mamma. Oggi ho cose che prima non avevo: la gioia di essere qui. Adesso, la vita la vedo e la sento ovunque mi giri”.

CARLOTTA LO GRECO, LA CARRIERA

Carlotta Lo Greco è nata a Padova il 30 agosto del 1978 . Dopo aver frequentato il liceo classico ha conseguito la laurea in Pubblicità e comunicazione. Ben presto, però, i suoi interessi sono stati indirizzati verso il mondo dello spettacolo diventato apprezzata attrice di teatro, cinema e televisione. Nel 1997 ha esordito sul piccolo schermo su Rai Tre nella longeva soap opera Un posto al sole mentre nel 2001 è apparsa su Canale 5 nell’altra soap italiana di successo, Centovetrine. Nel 2003 è stata scelta per la serie televisiva Cinecittà mandata in onda su Rai 2 per la regia di Alberto Manni mentre nel 2007 approda nel cast di Vivere in onda nei pomeriggi di Canale 5. Per quanto riguarda il cinema, ha esordito giovanissima nel 1994 nel film Dichiarazione d’amore di Pupi Avati per poi avere altre due esperienze: nel 1996 in Jack Frusciante è uscito dal gruppo per la regia di Enza Negroni e Un Natale per due di Giambattista Avellino.

