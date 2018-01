CRISTINA MARINO / Video, con Giulio Berruti esibizione hot a Dance Dance Dance

L’attrice Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, nella prima puntata di Dance Dance Dance incanta il pubblico con una esibizione hot al fianco di Giulio Berruti.

20 gennaio 2018

La giovane attrice Cristina Marino durante la prima puntata di Dance Dance Dance mandata in onda su Fox Life, ha incantato il pubblico e la giuria con una esibizione decisamente caliente al fianco del proprio compagno d’avventura Giulio Berruti. Una performance in cui giochi di luce, una musica decisamente travolgente come il brano Verdace on the floor di Bruno Mars e due corpi statuari come quelli di Cristina e Giulio hanno contributo a rendere il tutto molto accattivante tant’è che la giudice Vanessa Incontrada si è lasciata andare ad un commento che la dice lunga sul risultato ottenuto: “Io voglio fare l’amore così!”. Tuttavia ai quattro giudici non è però sfuggita una mancanza di passionalità e feeling tra Cristina Marino e Giulio Berruti il che avrà fatto senza dubbio contento il fidanzato della Marino, Luca Argentero, peraltro presente in sala. Un piccolo particolare che non ha permesso di ottenere una votazione elevata.

CRISTINA MARINO, MANCANZA DI PASSIONE?

Tanta sensualità messa in campo da Cristina Marino e dallo stesso Berruti che purtroppo non è stata valutata come sufficiente dalla giuria per offrire uno spettacolo tecnicamente valido. Daniel Ezralow, apprezzato ballerino di origini statunitensi, ha evidenziato come la performance abbia risentito della mancata produzione del cosiddetto “effetto nudo” (“la danza permette ai propri interpreti di mettersi a nudo anche quando sono vestiti”). Un giudizio che ha trovato concorde il diretto interessato Giulio Berruti che ha ammesso di aver fatto dei passi di ansia piuttosto che di danza. L’altra giudice, Deborah Lettieri, ballerina del Crazy Horse, ha visto una mancanza di passione soprattutto da parte di Cristina Marino il che evidentemente ha inficiato sulla bontà dello spettacolo. Per la cronaca, l’esibizione hot di Cristina Marino è stata comunque valutata pienamente sufficiente con una media di votazione pari a 6,5. Clicca qui per vedere il video dell’esibizione.

