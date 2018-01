Carlo Cracco e Rosa Fanti/ Matrimonio in grande a Milano, ma dov'erano gli altri giudici di Masterchef?

Grande festa al Carlo e Camilla in Segheria ieri per il matrimonio di Carlo Cracco e Rosa Fanti, tra gli ospiti anche Antonino Cannavacciuolo, ma gli altri giudici di Mastterchef dov'erano?

Carlo Cracco e Rosa Fanti si sono sposati

Le fan si strappano i capelli mentre lui, Carlo Cracco, bellissimo nel suo abito accanto alla donna che ama ha detto sì. Dopo dieci anni insieme, il matrimonio di Carlo Cracco e Rosa Fanti è finalmente realtà e i due si sono detti sì proprio ieri pomeriggio alla presenza di ospiti vip e un testimone di tutto rispetto, Lapo Elkann. Proprio quest'ultimo ha regalato agli sposi una 500 Abarth blu quasi come il colore del suo vestito spezzato solo da calzini rosa salmone. Fin qui quasi tutto normale se non fosse che i fan, spulciando le foto disponibili in rete, hanno avuto modo di osservare alcuni dettagli interessanti. Non solo Carlo Cracco è stato festeggiato in maniera impeccabile nel suo Carlo e Camilla in Segheria dagli chef del locale che hanno fatto una grande festa, ma hanno notato anche che gli altri giudici di Masterchef erano assenti, almeno in parte e dalle foto che abbiamo potuto vedere.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO PRESENTE, MA GLI ALTRI GIUDICI DI MASTERCHEF?

Alla festa post cerimonia ha preso parte, tra gli altri, anche Antonino Cannavacciuolo. Lo chef napoletano in questi giorni è stato travolto dallo "scandalo" pesce surgelato ma questo non gli ha impedito di ottenere lo stesso successo in tv e nemmeno di divertirsi al matrimonio dell'amico e collega, ma gli altri due? Dalle foto che sono state pubblicate dai social (e dai loro stessi profili privati) sembra proprio che Bruno Barbieri e Joe Bastianich fossero assenti. Possiamo capire quest'ultimo, sempre in giro per il mondo magari lontano dall'Italia, ma perché Bruno Barbieri avrebbe dovuto mancare? L'assenza dei due chef, se confermata, potrebbe avallare le ipotesi che hanno accompagnato l'uscita di scena di Carlo Cracco da Masterchef Italia per via di alcuni screzi con i suoi colleghi visto che ha detto sì ad altri progetti tv. Cosa c'è di vero in tutto questo?

