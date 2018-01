Claudia Vs Lauren/ Amici 17, la comparata di ballo sulle note di Issue, chi vincerà?

Altra comparata di ballo per Claudia e Lauren che si scontreranno nella diretta di Amici 17 in un passo a tre di Veronica Paparini sulle note di Issue. Chi vincerà questa volta?

20 gennaio 2018 Hedda Hopper

Claudia Vs Lauren

Ancora una volta Amici 17 ci offrirà una comparata di ballo tra Claudia e Lauren. Le due ballerini sono molto diverse tra loro, lo abbiamo imparato in queste settimane, ma spesso e volentieri a portare il punto a casa è stata proprio la ballerina americana definita da sempre più "solare", libera e, soprattutto espressiva. Claudia dalla sua ha sempre la sensualità ma, a quanto pare, non basta. Questa volta le due dovranno confrontarsi su un passo a due di Veronica Peparini sulle note di Issue. A presentare la comparata alle due ballerini è stata proprio la maestra insieme a due delle sue ballerini: "Sono queste tre donne molto forti, gelose e arrabbiate". La coreografia è molto fisica, dinamico, è ampio, è ballato e va tanto sui muscoli seguendo la particolare musicalità. Le tre sono arrabbiate e gelose ma alla fine dicono "è tutto ok". Lauren ha subito accolto con gioia il pezzo mentre Claudia ha subito ribadito "Non volevo arrabbiarmi questa settimana". Clicca qui per vedere il video del momento.

LA COREOGRAFIA DI VERONICA PEPARINI PREMIERÀ CLAUDIA?

Le due sono ancora una volta una contro l'altra ma le polemiche tra loro non si sono mai placate. Mentre Lauren è apparsa sempre sulle sue e pronta ad imparare per lasciarsi alle spalle l'etichetta di "ginnasta", Claudia ha sempre detto la sua su tutto e tutti ma ha dovuto affrontare i suoi problemi. Goodson le legge spesso dentro, tanto da farla arrivare alle lacrime, e spesso le ha chiesto di lasciarsi andare soprattutto in volto dove appare sempre tesa e poco espressiva (proprio al contrario di Lauren). Lo stesso è successo anche con Veronica Peparini e con Garrison, ma sicuramente questa comparata potrebbe ancora una volta finire nelle mani di Lauren da sempre caratterizzata da scatti e fisico "maschile".

