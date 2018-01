Daniele Bossari / Dal Grande Fratello Vip 2 all'Isola dei famosi 2018: i nuovi progetti del conduttore

Daniele Bossari si prepara al ruolo di opinionista all'Isola dei famosi 2018, ricordando la sua recente avventura al Grande Fratello Vip 2 e il suo grande cambiamento.

20 gennaio 2018 - agg. 20 gennaio 2018, 12.07 Annalisa Dorigo

Da lunedì 22 gennaio Daniele Bossari sarà al fianco di Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi 2018, ma cosa accadrà al termine di questa nuova avventura? Sono in arrivo per lui nuovi progetti televisivi? A raccontare qualche dettaglio sul suo futuro è lo stesso vincitore del Grande Fratello Vip 2 nell'intervista a Vanity Fair nella quale precisa: "Ancora non c’è niente di concreto, ma ci sono diverse idee. Una volta finita l’Isola, comincerò a registrare delle puntate zero di alcuni programmi. Vorrei riuscire a trasformare le più grandi passioni, la tecnologia, la spiritualità e la musica, in un format nuovo. Come ho fatto ai tempi con Mistero". La speranza è di non ripetere gli errori del passato che lo avevano allontanato dal mondo dello spettacolo: "Mi sono messo in quella condizione, travagliata, difficile, da solo. È stato un declino avvenuto gradualmente, a causa di insicurezze che nascono da me, dalla mia timidezza. Conoscevo la spietatezza del mondo dello spettacolo, la sua mancanza di umanità".

I timori prima del GFVIP 2

Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 2, sta per cominciare una nuova esperienza televisiva: da lunedì 22 gennaio sarà opinionista dell'Isola dei famosi 2018 al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi e della collega Mara Vanier. Si tratta di un'opportunità incredibile per colui che si sente una persona nuova dopo l'avventura al Grande Fratello, come da lui stesso precisato in una recente intervista a Vanity Fair: "Per me è stato tutto naturale. Quando mi hanno proposto di fare il Gf, ho rifiutato. Non avevo voglia di uscire dalla mia caverna, dalla mia comfort zone. Poi, attraverso i consigli di Filippa e del mio agente, ho cominciato a riflettere sul perché rifiutassi di fare questa cosa". Ed infatti la decisione è risultata catartica, come da lui stesso ammesso: "È cambiata la mia situazione psicologica e, di riflesso, la mia visione della vita. Ho tantissima energia, sono contento, motivato".

Daniele Bossari e la nuova avventura all'Isola dei famosi

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari è stato contattato da Alessia Marcuzzi che le ha proposto di essere il nuovo opinionista insieme a Mara Venier. Dopo brevi riflessioni, ha accettato: "Come prima cosa mi sono accertato che gli autori sapessero chi sono, che capissero la mia personalità. Sono diverso dagli opinionisti che ci sono stati fino alla scorsa edizione. Il mio modo di affrontare le situazioni complicate, le liti e diverbi, è diverso". Bossari è consapevole del suo ruolo e di voler capire a fondo le varie caratteristiche caratteriali dei naufraghi: "Cercherò di essere un po’ psicologico ed empatico. Mara, oltre all'esperienza, porta in trasmissione questo suo essere sanguigna, vulcanica, impulsiva. È un fiume in piena, con un lato emotivo irresistibile. Io sarò un po' quello che sono stato al Gf. Se avrò un'idea la dirò ma un giudizio no".

