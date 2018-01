Daniele Rommelli/ Amici 17, chi è il nuovo ballerino della scuola? "Voglio vincere il talent"

Daniele Rommelli, chi è il nuovo ballerino della scuola di Amici 17? "Sogno di vincere il programma" ha dichiarato il ballerino in sala con Emanuel Lo.

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Daniele Rommelli, Amici 17

Daniele Rommelli è il nuovo ballerino ufficiale della scuola di Amici 17, riuscendo ad entrare nel programma condotto Maria De Filippi dopo aver ricevuto il lascia passare di tutti i professori. Veronica Peparini ha commentato il suo ingresso nella scuola con molto entusiasmo: "Daniele ha qualcosa che manca ad altri ragazzi della scuola, racconta quando balla, si merita di entrare nella scuola per poter lavorare con me e gli altri insegnanti". Daniele Rommelli è nato l'11 agosto del 1993 ad Imperia. Fin da piccolo ha sempre palesato una forte passione per il mondo della danza e all'età di 11 anni ha iniziato a prendere lezioni. Prima di entrare ad Amici 17, Daniele Rommelli ha preso parte a vari contest legati all'hip hop in cui è riuscito a prendersi molte soddisfazioni.

DANIELE ROMMELLI: ESPERIENZE E OBIETTIVI

Rommelli ha anche lavorato con personaggi importanti del mondo dell'hip hop,come Brian Green, Parriss Goebel, Ian Eastwood e ancora Sean Evaristo, Nick Dremoura, Amari Mashall e tantissimi altri. Dal profilo ufficiale di Amici 17 arrivano altre notizie interessanti sul nuovo arrivato: "Daniele ha 24 anni e vive a Imperia con i genitori, proprietari di un’azienda agricola. Ha iniziato a ballare a 11 anni e da 4 anni va periodicamente a Los Angeles dove sta perfezionando il suo stile e ha iniziato a fare spettacoli con una crew. Si reputa sincero e se pensa che una cosa sia ingiusta è pronto ad andare contro tutto e tutti. Sogna di diventare un ballerino e un coreografo riconosciuto in tutto il mondo e i suoi modelli di riferimento sono Amari Marshall e Peter Pinnock". In sala prove con Emanuel Lo, Daniele ha infine ammesso il suo obiettivo: "Voglio vincere il programma!"

