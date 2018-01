Daniele Vs Bryan/ Amici 17, la comparata di ballo sulle note de L'anima vista da qui

Una nuova comparata di ballo per i ragazzi del Fuoco e del Ferro e di Bryan e Daniele che si sfideranno su un passo a due della Peparini, chi vincerà la sfida?

20 gennaio 2018 Redazione

Bryan

Novità assoluta di questo sabato pomeriggio ad Amici 17 sarà sicuramente la comparata di ballo maschile che vedrà Bryan contro la new entry Daniele. Sarà proprio il nuovo ballerino della scuola a scontrarsi con il ballerino, uno dei pochi che non è ancora finito in punizione dopo quello che è successo ai festini di Biondo. Daniele è stato ammesso nella squadra del Fuoco dopo un'esibizione davanti alla Commissione e su richiesta di Veronica Peparini che si è subito "innamorata" di lui. In settimana il ballerino e il suo rivale hanno scoperto che i due dovranno scontrarsi in un passo a due firmato proprio da Veronica Peparini sulle note di "L'anima vista da qui". I ballerini hanno avuto modo di vedere il filmato con i passi da imparare: "Un passo a due in cui gli uomini non interagiscono mai tra di loro, è uno dei passi a due più intensi fino ad oggi e per questo va interpretato in modo personale.

AMICI 17: BRYAN VS DANIELE, CHI VINCERÀ LA SFIDA?

Bryan e Daniele sono stati lieti di ricevere questa coreografia ma il primo è un po' in crisi perché da una parte emozionato e dall'altra intimorito per via della mancanza di classico e di molto moderno. Quello che è certo è che i due dovranno correggere i loro "errori" e se Daniele ha già deciso che dovrà puntare tutto sull'espressione per ovviare alle sue carenze tecniche, Bryan dovrà fare il contrario. Ad Amici 17 il ballerino classico, uno dei pupilli di Alessandra Celentano, è tornato qualche settimana dal suo infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un mese, e adesso dovrà imparare a lasciarsi andare per conquistare anche gli altri insegnanti dimostrando che oltre alla tecnica sa anche essere espressivo e fluido oltre che versatile. Riuscirà davvero a farlo con il passo a due maschile della Peparini portando a casa il punto nella sfida?

DANIELE ROMMELLI È LA NEW ENTRY DELLA SCUOLA

Daniele Rommelli è uno dei volti nuovi della scuola. Il ballerino si è presentato al grande pubblico nella diretta di sabato scorso presentato da Veronica Peparini che ne ha tessuto le lodi. L'insegnante è rimasta molto colpita dal ballerino moderno ai provini tanto da spingere per la sua ammissione senza ulteriori esami o sfide esterne con uno dei ballerini della classe. Daniele ha ha 24 anni e vive a Imperia con i genitori, proprietari di un’azienda agricola. Da 11 anni ha iniziato a ballare ma negli ultimi 4 anni ha fatto spesso la spola tra l'Italia e Los Angeles dove sta studiando e lavorando per perfezionare il suo stile visto che sogna di diventare un ballerino e un coreografo riconosciuto in tutto il mondo come i suoi beniamini, Amari Marshall e Peter Pinnock. Proprio nelle ultime puntate il ballerino imperiese ha messo in chiaro di avere un unico obiettivo: vincere Amici 17. Ci riuscirà davvero? Il suo piano inizia proprio da oggi e dalla sua comparata di ballo con Bryan, il resto lo vedremo.

