END OF A GUN/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 20 gennaio 2018)

End of a gun, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast: Steven Seagal, Jade Ewen, Flor Piersic Jr. e Jacob Grodnick, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio.

20 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il film End of a gun va in onda su Rete 4 oggi, sabato 20 gennaio 2018, alle ore 21.15. La pellicola è un action movie statunitense del 2016 che è stata interpretata da Steven Seagal, il resto del cast è formato da attori poco noti ad eccezione di Jade Ewen (Lisa), attrice e cantante britannica e membro del gruppo londinese noto come le Sugababes. L'unica sua apparizione cinematografica è proprio legata la film End of gun. La sua carriera di attrice è però proseguita in tv, dove ha preso parte a diverse serie televisive britanniche, come Out There, Casualty e Mertropolitan Police (The Bill). Nel 2009 ha preso parte all'Eurovision song contest. Il regista del film End of a gun, è Keoni Waxman che ha già diretto Seagal in diversi film come A Dangerous Man - Solo contro tutti e Absolution - Le regole della vendetta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

END OF A GUN, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a Parigi ed una giovane donna, Lisa, viene pesantemente malmenata dal suo fidanzato. Ad accorrere il soccorso della ragazza, arriva l'agente Decker, che nel parapiglia generale, ferisce a morte l'aggressore. Dopo aver cercato di calmare Lisa, quest'ultima svela a Decker che il giovane ucciso lavorava alla dipendenze del pericoloso narco trafficante noto come Vargas. Inoltre, il ragazzo aveva stipato diversi milioni di dollari all'interno di un'auto messa sotto sequestro dalla polizia di Parigi. Lisa propone a Decker di aiutarla a recuperare i soldi per poi dividere la somma. Decker riesce senza grandi problemi ad entrare in possesso dei due milioni di dollari ma poco dopo la gang capitanata da Vargas, rapisce Lisa e per la sua liberazione chiede in cambio l'intera somma di denaro recuperata da Decker. Quest'ultimo accetta lo scambio e dopo aver eliminato tutti i criminali grazie anche all'aiuto del suo collega Jake, Lisa rivela la sua vera natura, minacciando Decker con una pistola ed intimandogli di consegnarle i soldi.

