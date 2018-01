Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato/ Alessia Marcuzzi al suo fianco: “Non si infierisce su una madre”

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Elena Santarelli, il figlio Giacomo è malato

Alessia Marcuzzi si schiera al fianco di Elena Santarelli. Quest'ultima negli ultimi tempi è finita nel mirino degli haters, che sui social hanno criticato la scelta di rivelare che suo figlio Giacomo è malato, criticandola poi per il suo ritorno in tv in un momento delicato della sua vita. La collega, impegnata nella preparazione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ha condiviso su Facebook un articolo del Corriere della Sera. «Gli odiatori di professione colpiscono una persona e ne feriscono migliaia. La loro barbarie fa più rumore dei tanti messaggi di solidarietà che pure sono arrivati ai coniugi Corradi, ma non per questo bisogna minimizzare anche un singolo post di odio. Non possiamo permetterci l'assuefazione e che la cattiveria gratuita passi per essere un fatto della vita», ha scritto la giornalista Candida Morvillo. Alessia Marcuzzi, invece, ha scritto la citazione: «Nessuno può concedersi di infierire su una madre che piange senza farsi vedere».

ELENA SANTARELLI, DAGLI HATERS ALL'AMORE PER I FIGLI

Per Elena Santarelli questo è sicuramente un momento particolarmente difficile: il figlio è malato e deve fare pure i conti con i cosiddetti “odiatori del web”. La showgirl è stata accusata di non essere una buona madre per aver partecipato a “Stasera tutto è possibile”, trasmissione di Amadeus che però è registrata. La moglie di Bernardo Corradi è sbottata furiosamente, spiegando su Instagram che la puntata era stata appunto registrata. Elena Santarelli non ha nascosto la sofferenza nel leggere certi messaggi di cattivo gusto che le sono arrivati. E ha aggiunto che nessuno dovrebbe permettersi di giudicare situazioni così delicate, scrivendo commenti cattivi e crudeli a cuor leggero. Oggi, invece, ha pubblicato una foto della figlia, limitandosi a scrivere «Beauty» vicino ad un cuore (clicca qui per vedere il post). Proprio la piccola Corradi si sta rivelando un sostegno morale preziosi in questi giorni così difficili.

