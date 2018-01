Emma Muscat/ Amici 17, La cantante dalla Squadra del Ferro passa al Fuoco, “È la scelta migliore!”

Emma Muscat, la cantante di Amici 17 ha voluto cambiare squadra perché non si trova bene con gli altri allievi del programma, ecco il suo sfogo durante una lezione.

20 gennaio 2018 Valentina Gambino

Emma, Amici 17

Emma è fortemente in crisi. La cantante della scuola di Amici 17, non riesce a sciogliersi e l’ultimo daytime l’ha dimostrato in pieno. A lezione con Paola Turci, la prof di canto ha cercato di tranquillizzarla: “Tu tieni stretto qualche cosa e non lo esprimi”, esclama e poi ha cercato di far sciogliere la giovane artista affinché possa buttare fuori tutte le sue emozioni. Lei è in forte crisi, non si trova bene con la sua squadra ed ha forti mancanze. Questo pomeriggio, durante il lungo appuntamento del sabato, ci sarà modo di poterne parlare ancora? Ad un passo dal serale 2018, si stanno tracciando i contorni degli allievi che si meritano effettivamente un posto in prima fila. “Mi manca la mia famiglia, mia mamma, mio fratello, mio padre”, confida Emma a colloquio con la Turci. La cantante poi, mostra disagio e sofferenza per il rapporto con gli altri allievi della scuola in TV. Piangendo poi, la giovane artista viene sollecitata dalla docente a tirare fuori tutte le sue emozioni, belle o brutte che siano.

Emma cambia squadra

“Affronta i problemi, non rimanere così perché risulti fredda. Prova a tirare fuori la passione, i tuoi sentimenti, l’amore, la rabbia pure”, sollecita Paola Turci parlando con Emma visibilmente in crisi. La ragazza poi si è esibita sulle note di Halo di Beyoncé. La Turci la incoraggia ancora: “Mi stavo emozionando, tu lo senti? (…) Fatti passare sopra, dai continua. (…) Questo è il contatto con i sentimenti. La musica è questa, è anche dolore, è inevitabile, però che bellezza che è”. La ragazza però, trovandosi male nella Squadra del Ferro ha chiesto di poter passare dal Fuoco. Eniar vorrebbe che restasse ma la cantante maltese ha le idee molto chiare: “Penso che sia la scelta migliore per me”, afferma. Carmen poi, nonostante le incomprensioni con Emma ha voluto chiarire il suo punto di vista: “Quello che ho detto in saletta con Rudy Zerbi lo ripeterei anche ora, ma (…) non posso dire che non è brava. Dico che è brava, ma non mi arriva l’emozione. (…) Confermo tutto quello che ho detto in saletta”. Dopo aver ascoltato le ragioni della giovane, la produzione ha accettato il cambio di squadra.

