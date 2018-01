Fabrizio de Andrè, Principe Libero/ Luca Marinelli: “ero terrorizzato dall'interpretare Faber”

Fabrizio De Andrè, Principe libero: Luca Marinelli interpreta il ruolo del poeta della musica italiana nel film diretto da Luca Facchini e nelle sale il 23 gennaio prossimo.

20 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Luca Marinelli nel film ''Fabrizio De André - Principe libero'' ha interpretato il ruolo del poeta e cantautore italiano. L'artista ha raccontato anche le sue emozioni vissute sul set, spiegando al portale de La Repubblica: "Non avevo paura di fare Fabrizio De Andrè, ero proprio terrorizzato. Tanto che mandai un messaggio a uno dei miei migliori amici, dicendo che c'era questa possibilità. Lui mi ha chiesto se ero impazzito. Poi piano piano mi sono avvicinato a questo progetto. Ho conosciuto Dori e lei ha pensato che io potessi far rivivere Fabrizio De Andrè in qualche modo. Così ho iniziato. Sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura che conteneva tante cose della sua vita che io non conoscevo". Sicuramente c'è grande attesa da parte del pubblico di vedere questo film che racconta un personaggio straordinario della storia della cultura del nostro paese.

Il 23 gennaio 2018 uscirà nelle sale cinematografiche il film ''Fabrizio De Andrè - Principe libero'' diretto da Luca Facchini. Il film distribuito dalla Nexo Digital vede come protagonista Luca Marinelli proprio nel ruolo del poeta della musica italiana. Nel cast insieme a lui ci sono anche Valentina Bellè, Davide Iacopini, Ennio Fantastichini, Elena Radonicich e Gianluca Gobbi. Il film biografia racconta per la prima volta la storia della vita dell'artista genovese scomparso nel 1999. ''Fabrizio De Andrè - Principe libero'' è stato scritto da Francesca Serafini insieme a Giordano Meacci. Il film sarà in sala però purtroppo solamente due giorni e poi lo vedremo direttamente sul piccolo schermo il mese prossimo. Verrà trasmesso infatti da Rai Uno che offrirà la possibilità di ammirare subito sul piccolo schermo un film da poco proposto al cinema. A dire la verità però il procedimento è un po' l'inverso e cioè una pellicola per la tv, prestato al cinema per l'importanza del tema. La critica ne ha comunque parlato benissimo, vedremo cosa racconterà il pubblico.

