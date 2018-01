Filippo Di Crosta/ Amici 17, 4 coreografie per rientrare nella scuola: sarà eliminato?

20 gennaio 2018 Hedda Hopper

Filippo Di Crosta, Amici 17

Filippo di Crosta è uno dei ballerini di Amici 17 finito sotto la lente nella diretta di sabato scorso. Anche lui, come Vittorio e Nicolas, è finito alla gogna per via degli ormai famosi festini organizzati da Biondo e a cui i ragazzi partecipavano la sera invece di andare a letto e prepararsi per le lezioni del giorno dopo. Questa volta i professori non hanno potuto fare a meno che punire i ragazzi e, in particolare, i tre ballerini e Biondo. Filippo ha affrontato il provvedimento disciplinare con una bella espulsione che in questa settimana lo ha tenuto lontano dalle lezioni in sala, con i professori, ma non lontano dal ballo. Filippo ha preparato insieme agli altri espulsi ben 4 coreografie, uno per ogni professore. Saranno proprio questi 4 pezzi che comporranno l'esame che i tre dovranno affrontare oggi pomeriggio per conoscere il loro destino. Filippo Di Crosta riuscirà a convincere Garrison, Goodson, la Peparini e Alessandra Celentano per riottenere il suo posto nella scuola?

4 COREOGRAFIE PER LUI, RIUSCIRÀ A CONVINCERE TUTTI?

Filippo di Crosta non ha trovato molto riscontro né presso il pubblico e né presso gli insegnanti. Tutti hanno avuto modo di lavorare con lui ma, in particolare, Natalia Titova è riuscito a tirare fuori il suo sorriso e la sua voglia di fare qualcosa di diverso. Nelle scorse settimane, lo abbiamo visto in sala con Alessandra e anche con Goodson che non ha approvato in pieno il suo modo di ballare e di essere un po' stretto e timido nelle sue cose. Adesso con le 4 coreografie riuscirà a convincere i professori e riottenere il suo posto nella scuola? Sicuramente, tra i 4, lui è uno degli sfavoriti e il suo banco potrebbe finire nelle mani di altre persone, avrà occasione di tornare in pista? Nei giorni scorsi la stessa Alessandra Celentano si è meravigliata di lui sottolineando il fatto che il ballerino è stato cacciato dal Teatro San Carlo e che, proprio per questo motivo, dovrebbe conoscere benissimo la disciplina. Avrà imparato la lezione?

