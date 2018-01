Francesco Monte e Bianca Atzei/ Nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba

Francesco Monte e Bianca Atzei, nuova coppia all'Isola dei Famosi 2018? Alessia Marcuzzi lancia la bomba a poche ore dalla prima puntata del reality show.

20 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Bianca Balti e Francesco Monte

Scoppia il gossip all’Isola dei Famosi 2018 dopo le dichiarazioni rilasciate da Alessia Marcuzzi ai microfoni di Verissimo. La conduttrice del reality show, presentando la nuova edizione dell’Isola, durante una chiacchierata con Silvia Toffanin, si è lasciata andare ad una dichiarazione che non è passata inosservata ale orecchie degli amanti del gossip. “Ho visto un po’ degli sguardi un po’ così, ‘friccicarelli’, durante le fotografie tra Francesco Monte e Bianca Atzei, ma anche tra la Di Benedetto e Ferri… li ho visti che un po’ si guardavano!”, ha detto la Marcuzzi. Nascerà, dunque, l’amore sull’Isola dei Famosi 2018 tra Bianca Atzei e Francesco Monte? Gli ultimi mesi del 2017, sia per la cantante che per l’ex tronista sono stati davvero difficili. Bianca, infatti, è stata lasciata improvvisamente da Max Biaggi con cui, fino a quel momento, aveva vissuto una splendida storia d’amore, mentre Monte è stato lasciato in diretta tv da Cecilia Rodriguez dopo quattro anni d’amore. I due troveranno consolazione l’uno tra le braccia dell’altra?

BIANCA ATZEI E FRANCESCO MONTE NON CERCANO L’AMORE

Prima di partire per l’Honduras, Bianca Atzei e Francesco Monte hanno rilasciato un’intervista in cui hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti ad accettare il reality. Bianca ha dichiarato di non essere in fuga, ma di voler ritrovare se stessa mentre l’ex tronista, dopo aver chiarito di non essere assolutamente in cerca dell’amore, ha aggiunto di voler rinascere sull’Isola dei Famosi 2018. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, poi, Bianca Atzei ha parlato proprio di Francesco Monte. “Francesco Monte potrebbe essere il tuo tipo” – ha chiesto il giornalista alla cantante che, prima della partenza, ha risposto così – “Ma se gli arrivo per statura alle caviglie (sorride ndr)”. La Atzei, dunque, dopo aver conosciuto Monte avrà cambiato idea?

