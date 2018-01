Gerard Butler/ Il biscotto alla cannabis e la gaffe con Barbra Streisand (C'è posta per te)

Ospite nella seconda serata di "C'è posta per te", Gerard Butler sarà il protagonista di una sorpresa tutta da non perdere. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.

20 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Gerard Butler e Maria De Filippi a "C'è posta per te"

C'è grande attesa per la seconda serata del people show "C'è posta per te", che questa sera aprirà le porte a uno degli volti più amati dal grande pubblico: Gerard Butler. L'attore, infatti, sarà fra i super ospiti di questa puntata, dove avrà la possibilità di fare una sorpresa a uno dei tanti protagonisti del programma. Chi sarà il fortunato che stasera avrà la possibilità di incontrare uno dei divi più amati di Hollywood? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Gerard Butler è il protagonista della pellicola americana dal titolo "Den of Thieves", titolo italiano "La tana dei lupi", in uscita nelle sale italiane il prossimo 22 febbraio. Nella sua carriera, l'attore e produttore di origini britanniche è noto per i suoi ruoli in "300" e "Ps I love you" del 2007, e "Giustizia privata" del 2010, dove interpreta un ingegnere alla spietata ricerca dell'uomo che ha sterminato la sua famiglia. Più recenti i ruoli nei due capitoli di "Attacco al potere", fino ad approdare nella pellicola dal titolo "Quando un padre", pubblicata nel 2016.

GERARD BUTLER: LA GAFFE CON BARBRA STREISAND

In occasione dell'uscita del suo ultimo film "La tana dei lupi", Gerard Butler è stato ospite del talk show di Jimmy Kimmel, dove ha raccontato alcuni dettagli ancora inediti sulle riprese e una serie di aneddoti riguardanti il suo passato. Fra questi, il ricordo di un concerto di Barbra Streisand, dove un suo amico lo costrinse a buttare giù un boccone piuttosto sgradito: "Ero ad un suo concerto ed un amico mi fece dare un morso ad un biscotto - ha ammesso l'attore ricordando uno dei live della cantante - Viene fuori che era un biscotto alla cannabis, e non ne avevo mai mangiati. Ero così strafatto!". L'incapacità di parlare correttamente nelle ore successive, ha reso impossibile l'incontro con la star della serata, con la quale, così come rivela Foxlife.it, Butler aveva già collezionato una gaffe: "Ci eravamo incontrati al Governor’s Ball, abbiamo parlato di tante cose, siamo stati benissimo, e poi una volta mi chiamò, ma stavo andando ad Haiti dopo il terremoto e non le risposi".

