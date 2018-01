Gomorra 2 la serie, Rai4/ Anticipazioni 20 gennaio: l'accordo tra Ciro e Genny

Gomorra 2, la serie, Rai4: anticipazioni 20 gennaio: "Occhi negli occhi" e "'OTrack" sono gli episodi in onda questa sera con l'accordo tra Ciro e Genny al centro della trama.

La terza puntata di Gomorra 2, la serie tv che ha conquistato gli italiani, torna in onda oggi, sabato 20 gennaio, alle 21, su Rai4. Nella scorsa puntata, gli equilibri dei clan sono stati sconvolti dalla morte di Salvatore Conte, ucciso durante un agguato che avrebbe dovuto portare alla morte Ciro. In seguito all’omicidio di Conte, è entrata in scena la boss Annalisa Magliocca, detta Scianel che porta avanti le attività del suo clan in attesa che il figlio, Lelluccio, esca dal carcere. Nel frattempo, Patrizia, una ragazza decisa a tenere lontani dalla criminalità, diventa il braccio di Pietro Savastano. Il padre di Genny, costretto a vivere in latitanza, ha intenzione di scatenare una nuova guerra di camorra mettendo i clan l’uno contro l’altro. Dopo aver saputo della morte di Salvatore Conte, così, organizza una rapina ai danni del boss Scianel. Il piano di Savastano, però, dura meno del previsto. Angelo Sepino, l’esecutore materiale della rapina, dopo essere stato scoperto e malmenato brutalmente, viene salvato dall'intervento di Ciro Di Marzio e di ’o Principe rivelando, poi, il nome del suo mandante: Pietro Savastano.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 GENNAIO

Nel primo episodio intitolato “Occhi negli occhi”, Don Pietro si sente un uomo inutile, senza potere e senza prospettive e si sfoga con Patrizia, diventata ormai sua confidente. Dopo aver contattato Don Aniello, il padre di Azzurra, Ciro ottiene un incontro con Genny. Nel frattempo quest'ultimo, durante la sua festa di compleanno, ritrova alcuni dei suoi giovani uomini, ’o Track, Capa ’e Bomba e ’o Cardillo i quali gli suggeriscono di uccidere Ciro. L’immortale e Genny si recano separatamente a Trieste. Prima dell’incontro, Genny riesce a sorprendere Ciro alle spalle, lo costringe ad inginocchiarsi con una pistola puntata alla testa ma non lo uccide. In compenso, però, lo esorta a ricordare il momento in futuro. Il giorno successivo i due si recano all’incontro con Don Aniello. Ciro propone a Genny di limitarsi ad essere un boss come tutti gli altri e Savastano accetta. Nel secondo episodio, dal titolo “O Track”, Patrizia e Don Pietro incontrano Genny a Roma. Genny spiega al padre di voler evitare una nuova guerra e di aver stretto un patto con Ciro. Don Pietro accetta tutte le condizioni dettate dal figlio. Il patto prevede che l'Alleanza acquisti la droga solo da Genny e don Pietro. Gli uomini più giovani di Genny, guidati da ’o Track, non sono d'accordo e rapinano una sala scommesse senza chiedere il permesso. Ciro propone ai ragazzi di passare dalla sua parte e tutti accettano tranne o Cardillo. Genny, nel frattempo, stringe un patto segreto con ’o Principe. Sempre più nervoso per la situazione dei ragazzi del vicolo, cerca di farli ragionare con l’aiuto di Cardillo ma O Track uccide gli uomini di scorta di Ciro. Don Pietro, informato della situazione da Patrizia, deluso dalla debolezza del figlio, dichiara guerra all’Alleanza.

