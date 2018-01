IL TOCCO DEL MALE/ Su Iris il film con Denzel Washington (oggi, 20 gennaio 2018)

Il tocco del male, il film in onda su Iris oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast: Denzel Washington, Donald Sutherland e James Gandolfini, alla regia Gregory Hoblit. Il dettaglio.

20 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Il film Il tocco del male va in onda su Iris oggi, sabato 20 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola thriller del 1998 che è stata diretta da Gregory Hoblit, regista e sceneggiatore statunitense che si è occupato della regia di Sotto corte marziale, Il caso Thomas Crawford e Schegge di paura. Nel cast de Il tocco del male troviamo l'attore premio Oscar Denzel Washington affiancato da Donald Sutherland e James Gandolfini. Quest'ultimo, nei panni del detective Lou, è un attore italo americano famoso soprattutto per il ruolo di Tony Soprano della famosa serie televisiva I Soprano. Le ultime apparizioni cinematografiche di James Gandolfini risalgono al 2014, hanno in cui ha preso parte a The Incredible Burt Wonderstone, Non dico altro e Chi è senza colpa. La colonna sonora del film è stata affidata a Tan Dun, compositore e musicista cinese che si è aggiudicato un premio Oscar per la colonna sonora del film La tigre e il dragone. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

IL TOCCO DEL MALE, LA TRAMA DEL FILM

Il serial killer Edgar Reese, viene finalmente stanato e catturato dalla polizia grazie ad un'intuizione del detective John Hobbes che assicura il criminale alla giustizia. L'anima di Edgar Reese, in realtà, è posseduta dalla sanguinaria entità demoniaca di Azazel e tutte le terribili atrocità commesse dall'uomo sono esclusivamente frutto dell'influenza del demone. Reese viene ben presto giustiziato e il demone inizia a perseguitare Hobbes, uccidendo gran parte dei suoi affetti più cari. L'entità è infatti in grado di possedere qualsiasi creatura vivente, continuando a vivere indisturbato. Scoperta la verità, Hobbes tenta il tutto e per tutto al fine di distruggere definitivamente Azazel e così, escogita un piano. Attira il demone nel bel mezzo di una foresta uccidendo il suo amico Jonesy (nel frattempo posseduto dal demone) e si suicida, credendo che in questo modo il demone possa essere sconfitto non avendo la possibilità di impossessarsi di nessun altro corpo. Nel finale il suo piano si rivela inutile. Azazel finisce per impadronirsi dell'anima di un gattino nelle vicinanze.

