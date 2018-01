Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger preoccupata, permanenza a rischio? Parla la figlia Mercedesz

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.

20 gennaio 2018 Anna Montesano

Si susseguono le indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi. I naufraghi sono già in Honduras ma durante la partenza non sono mancati battibecchi iniziali tra i concorrenti e imprevisti (come quello capitato a Paola Di Benedetto che ha perso il passaporto). Sembra però che tra i concorrenti più preoccupati ci sia la bella Eva Henger. A confessarlo è sua figlia, Mercedesz Henger, che all'Isola dei Famosi ha già partecipato. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, Mercedesz infatti confessa di aver dato alcuni importanti consigli a sua madre prima della partenza: "Le ho detto soprattutto cosa portare con lei: una coperta! - ha ammesso - Quando è toccato a me, solo dopo essere arrivata lì mi sono accorta di quanto fosse indispensabile. Le ho detto: 'Se vuoi portarti una foto di noi figli stampala su una coperta, perchè senza quella la vita si complica!'"

EVA HENGER PREOCCUPATA PER LA LONTANANZA DA CICCI

È ancora Mercedesz Henger a svelare che sua madre Eva è partita dall'Italia con una grande preoccupazione: "È preoccupatissima per le condizioni igieniche sulla playa e di come potrà affrontare determinate situazioni... l'ho tranquillizzata!" ha infatti ammesso la ragazza, confessando di averla incoraggiata anche sulla questione della fame che tutti i naufraghi patiscono nel corso di questa avventura. Ma la preoccupazione più grande di Eva Henger sarebbe l'allontanamento dalla sua figlia più piccola, Cicci, di soli 8 anni; Mercedesz infatti non nega qualche timore: "Con Cicci è veramente in simbiosi, vivono incollate, e non nascondo che questa lontananza la preoccupa. - poi conclude incoraggiante - Ma mamma sa che è meglio tornare da vincitrice e far vedere all'Italia intera quanto è forte. Quanto siamo forti noi donne Henger!"

