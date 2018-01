Jeremias Rodriguez/ Sara Battisti? Ormai è finita... Stefano De Martino? Non ci parliamo più (Sabato Italiano)

20 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Jeremias Rodriguez ospite a Sabato Italiano: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha provato a dribblare le domande sulla sua situazione sentimentale nello studio di Raiuno. «Non ne voglio parlare perché ci sta male...», ha dichiarato il fratello di Belen e Cecilia in merito alla crisi con Sara Battisti. Dalle sue parole però è emerso che tra i due è finita. «Prima di entrare nella Casa abbiamo trascorso una settimana insieme, poi ho fatto un po' di casino. Quando sono uscito abbiamo provato a risolvere i nostri problemi ma...», ha spiegato Jeremias visibilmente emozionato. Si è sciolto invece parlando del nipote Santiago, il figlio che Belen Rodriguez ha avuto da Stefano De Martino. «È la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. È sangue del mio sangue, non riesco a spiegarlo a parole, bisogna viverlo per capire. È tutto, è tutto».

JEREMIAS RODRIGUEZ A SABATO ITALIANO TRA GOSSIP E RIVELAZIONI

Jeremias Rodriguez non poteva non parlare del rapporto con le sue sorelle e la sua famiglia a Sabato Italiano, ma lo ha fatto con Eleonora Daniele partendo dai suoi problemi. «Ci sono stati anni nei quali siamo stati separati. Non stavo bene e nessuno capiva cosa mi stava accadendo né sapevamo come aiutarmi. Per un padre è brutto vedere un figlio soffrire, ma io non mi facevo aiutare e non capivo cosa mi stava accadendo. Ho deciso di non andare più a scuola, mi sono perso e mi sono rinchiuso a casa». A proposito di famiglia, Jeremias ha parlato anche di cognati ed ex cognati: «Mi trovo molto bene con Andrea Iannone, che tra l'altro è molto timido, come me. L'amicizia è nata da un aperitivo, poi accade sempre così: diventano miei amici e poi arrivano alle mie sorelle, mi è successo quattro volte», ha scherzato. Poi si è dato una spiegazione: «Ho le sorelle più belle al mondo». Ma durante l'esperienza al Grande Fratello Vip è emersa tutta la sua gelosia per le sorelle: «A volte non riesco a controllarla, devo imparare a gestirla». Infine, una confessione su Stefano De Martino, l'unico degli ex cognati con cui non ha più rapporti: « Mi ha dato la cosa più bello che ho, ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c'entro niente».

