L'ERA GLACIALE 2 - IL DISGELO/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Carlos Saldanha (oggi, 20 gennaio)

L'era glaciale 2 - Il disgelo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast i doppiatori: Leo Gullotta e Claudio Bisio, alla regia Carlos Saldanha.

20 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

CARLOS SALDANHA ALLA REGIA

Il film d'animazione L'era glaciale 2 - Il disgelo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 20 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione, sequel de L'era Glaciale, è stata diretta da Carlos Saldanha, che ha curato anche la regia dei primi tre film della saga cinematografica animata. Nella versione italiana del film, le voci dei personaggi protagonisti appartengono a Leo Gullotta, Claudio Bisio e Pino Insegno. In quella originale, i doppiatori sono invece Ray Romano, John Leguizamo e Denis Leary. Al pari del primo film, L'era glaciale 2 - Il disgelo ha riscosso un enorme successo in giro per il mondo, diventando un vero e proprio cult. Un personaggio marginale ma significativo è rappresentato dal piccolo Scart, scoiattolino pronto a tutto pur di trarre in salvo la sua preziosa ghianda. Nelle sale cinematografiche italiane la pellicola è uscita nell'aprile del 2006. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

L'ERA GLACIALE 2 - IL DISGELO, LA TRAMA DEL FILM

La nuova dimora dei protagonista del film, Manny, Sid e Diego, sta per essere irrimediabilmente sommersa a causa dello scioglimento dei ghiacciai circostanti. In un primo momento i tre stentano a credere alla terribile notizia, per ricredersi poco dopo, a causa di un avvertimento lanciato da un tetro avvoltoio. Quest'ultimo, svela all'intero gruppo di animali che la loro unica speranza di salvezza è un'imbarcazione posta sul lato opposto della vallata. Il gruppo è pronto alla partenza, consapevole che il viaggio richiederà ben tre giorni di cammino, il tempo necessario affinché l'intera conca si sciolga del tutto. Non c'è tempo da perdere ed inizia così una vera e propria corsa contro il tempo per la sopravvivenza. Il viaggio non sarà certo privo di insidie. Il gruppo farà infatti la conoscenza di Tornado e Cretaceo, due famelici esemplari di rettili che attaccheranno i protagonisti creando loro non pochi problemi.

