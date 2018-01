LUCA CAPUANO/ "Mia moglie Carlotta Lo Greco ha vissuto mesi di dolore ma non ha mai mollato!" (Verissimo)

L’attore Luca Capuano nel mese di marzo sarà protagonista di sette puntate della nuova fiction di Rai 1 assieme alla Carrà e Vittoria Puccini. Il dramma della moglie Carlotta Lo Greco.

20 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Luca Capuano a Verissimo

Luca Capuano, ospite a Verissimo, è probabilmente uno degli attori italiani più amati ed apprezzati grazie ad indimenticabili interpretazioni in famose fiction come Le tre rose di Eva senza dimenticare il suo apporto alla soap opera Centovetrine. Un attore della cui vita privata si sapeva pochissimo se non che fosse sposato con l’attrice Carlotta Lo Greco (formano coppia fissa ormai da oltre dieci anni) e che hanno due splendide figlie. Tuttavia in una recente intervista riportata dal settimanale Grazia, Luca Capuano ha parlato di un dramma che ha caratterizzato il loro ultimo anno. Nello specifico l’attore ha raccontato di un linfoma diagnostico tra il cuore e la pleura alla sua dolce metà. Un male che ha reso necessario per la donna un complesso percorso fatto di chemioterapia, radioterapia e tanta sofferenza fisica ma anche mentale. Capuano però ha voluto rimarcare la grande tenacia della propria donna: “Mia moglie ha attraversato mesi di fatica e di dolore.. la consideravo fragile adesso so di avere una moglie tosta. Ho conosciuto una donna che non ha mai mollato”.

LUCA CAPUANO, A MARZO NELLA NUOVA FICTION RAI

Luca Capuano nel prossimo mese di marzo tornerà protagonista in televisione in una nuova fiction che sarà mandata in onda su Rai 1 ed intitolata Thomas – La forza della vita. Un format di ampio respiro internazionale (i diritti sono stati acquistati da tanti altri Paesi tra cui Francia, Spagna, Messico, Brasile e Argentina) diretto dalla regista Cinzia Th Torrini e nel cui cast saranno presenti oltre a Luca Capuano anche Vittoria Puccini, Raffaella Carrà, Daniele Pecci e Alessio Catenazzo. In questa fiction Luca Capuano interpreterà il personaggio del dottor Riccardo Viviani, primario di un ospedale sposato con una donna che non ama più e che viene travolto dalla passione per una donna sposata di nome Clara (Vittoria Puccini). Alla presentazione della fiction, Capuano ha così parlato del proprio personaggio: “Con Clara inizierà una bellissima storia d'amore extraconiugale e mia moglie Clarissa scoprirà tutto, ancor prima che io le comunichi di volermi separare da lei, e lei architetterà mille piani per dividerci, anche con soluzioni drastiche. Ma alla fine forse l'amore trionferà, forse...”.

