LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ “Abbiamo un desiderio comune: diventare presto genitori (Verissimo)

Luca Onestini e Ivana Mrazova, ex inquilini del Grande Fratello Vip nello studio di Verissimo parleranno del loro amore appena scoppiato e della verità sul loro primo bacio.

20 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Verissimo

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno dichiarato pubblicamente il loro amore dopo aver trascorso settimane a smentire un presunto flirt nato nella casa del Grande Fratello Vip. Ora che sono finalmente usciti allo scoperto hanno deciso di raccontare come il loro amore sia scoppiato e come si sono scambiati il loro primo bacio. Ai microfoni della Toffanin parleranno del loro amore che procede a gonfie vele e di come si sentono più innamorati che mai. Prima di ascoltare le loro parole a Verissimo, Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono concessi in un’intervista ad Alfonso Signorini per il suo settimanale Chi, Signorini che da opinionista del Grande Fratello Vip non vedeva di buon occhio la modella ceca definendola spesso ‘gattamorta’. Dunque secondo quando si apprende dall’intervista è stato proprio Luca Onestini ad essersi accorto di amare profondamente Ivana Mrazova e di non poter stare più senza di lei: “Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie, non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata, lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzo che completava la mia vita: Ivana”.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA, PER LA MODELLA IL MOMENTO PIÙ BELLO DELLA SUA VITA

Luca Onestini prosegue, scendendo maggiormente nei dettagli : “Non mi sono mai avvicinato a Ivana fino a quando lei non ha detto che era una donna libera. Nella Casa entrambi siamo entrati fidanzati, poi io sono stato colpito e affondato, ma sono risorto”. Ivana Mrazova invece racconta come all’uscita dal reality abbia confessato al proprio compagno di non amarlo più e di aver preso sempre più coscienza che la sua strada era verso Luca : “È brutto, ma che senso ha stare insieme se non sei innamorato? Da quel momento ho preso il treno per Luca che in realtà era partito già dentro la casa”. La modella ha confessato come si sono scambiati il loro primo bacio: “La prima sera in cui Fuffy (Raffaello Tonon) ci ha lasciato soli. E io ho detto cavoli: che strano! Ricordo che è stato mostruoso. Io sono strana e mi ha fatto un effetto strano però poi è stato una goduria”. Ivana ammette di sentirsi molto fortunata di avere incontrato il vero amore: “Questo è il momento più bello della mia vita. Mi devo dare tre colpettini sui denti altrimenti la magia svanisce. Luca è super romantico. Io e lui non abbiamo tempo da perdere, abbiamo un desiderio in comune: diventare genitori prima dei 30 anni. E io voglio due figli!”.

