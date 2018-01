LUCA VISMARA/ Video, la crisi dopo le critiche di Carlo Di Francesco: "Sto lottando per nulla" (Amici 17)

Dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco, Luca Vismara si è lasciato travolgere da un momento di crisi. Cosa succederà nella nuova puntata di Amici 17?

20 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Luca Vismara, allievo di Amici 17

La settimana di lezione che si chiude oggi è stata per Luca Vismara molto intensa. L'allievo della scuola di Amici 17, infatti, è stato travolto da una forte crisi professionale, che ha avuto inizio con il suo confronto con Carlo Di Francesco. Nel corso di una delle sue ultime esibizioni, infatti, l''aspirante cantante professionista ha notato una serie di segnali di disapprovazione proprio sul volto del suo insegnante, che di fronte alla sua interpretazione non ha nascosto il suo dissenso. Con il proposito di vederci chiaro, Luca ha quindi chiesto spiegazioni al suo tutor, il quale, con un pizzico di sarcasmo, ha ammesso di non aver notato progressi nella sua crescita professionale: "A parte i capelli, per il resto non ho visto dei grandi cambiamenti rispetto a come sei entrato". Nelle sue dichiarazioni, anche una critica alla sue recenti interpretazioni, parole molto dure che hanno messo in crisi il percorso dell'allievo: "Musicalmente mi sembra che non ti sei spostato granché. (…) Il mio punto di vista è lo stesso, cioè continuo a non trovare molto in quello che canti".

LA REPLICA DI LUCA VISMARA ALLE CRITICHE

Le critiche di Carlo Di Francesco non sono andate giù a Luca Vismara, che per replicare alle parole del suo coach ha ripercorso l'idea da cui è nato il testo del suo inedito: "Mi sono immaginato un dialogo tra me e le persone che in questo momento sono ritenute diverse, o comunque nemiche, che sono i migranti". Il suo timido tentativo, però, non ha sortito l'effetto sperato e l'insegnante di canto della scuola di Amici 17, per nulla impressionato dalla sua dichiarazione, è rimasto fermo sulla propria posizione. Immediata la reazione dell'allievo, che una volta raggiunti gli spogliatoi ne ha approfittato per sfogarsi con gli altri ragazzi della scuola: "Non lo so, sembra che io stia lottando per nulla". Trattenendo le lacrime, l'allievo ha inoltre ricordato di aver aiutato sempre tutti, ma di non aver trovato la medesima comprensione in questo momento per lui così complicato. Questa crisi, però, potrebbe essere l'incipit in grado di stimolare il percorso di Luca Vismara, già determinato a non arrendersi di fronte ai nuovi ostacoli. Se vi siete persi il suo sfogo, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sui social.

