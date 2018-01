LUCIANO LIGABUE/ “Made in Italy racconta del sentimento d’amore e di frustrazione verso l'Italia” (Verissimo)

Luciano Ligabue ospite per la prima volta a Verissimo si racconterà in una lunga intervista. Dal 25 gennaio è al cinema con il suo terzo film da regista Made in Italy.

20 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Luciano Ligabue a Verissimo

Il rocker emiliano Luciano Ligabue a pochi giorni dall’uscita del suo terzo film da regista Made in Italy si racconterà per la prima volta ai microfoni di Silvia Toffanin. Nonostante l’enorme successo ottenuto negli anni sia in Italia che all’esterno, frutto di una passione incondizionata per la musica e di un talento innato, Luciano Ligabue è sempre rimasto profondamente ancorato alle proprie origini con un amore immenso per i suoi genitori Rina e Giovanni. È quello che ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair parlando dei suoi cari e delle sue radici: “Non so il perché, ma le sento profonde. Immagino dipenda dai miei genitori. Avevo davanti agli occhi un modello di famiglia felice. Mio padre e mia madre erano due persone allegre, solari, che sventolavano quotidianamente la loro gioia di essere al mondo.

Papà era sempre su di giri, in macchina cantava, fischiettava il liscio e aveva una predisposizione naturale – di cui sono certamente sprovvisto e che invece è andata in eredità a mio fratello – a cercare l’incontro e il contatto con gli altri. Spesso mi vergognavo delle battute che faceva per accattivarsi le simpatie degli sconosciuti. Sono pudico e la solitudine non mi dispiace”. Il cantante e regista di Correggio si sente molto lontano invece da una idea di rocker maledetto. Ai microfoni di Silvia Toffanin spiega: “Tante volte il rock viene visto come un genere per cui uno deve avere un certo tipo di atteggiamento, avere un certo tipo di ‘maledettismo’. Io non mi sono mai riconosciuto in questo, l’ho sempre visto come un cliché”.

LUCIANO LIGABUE: “MI SENTIVO IN COLPA PER IL SUCCESSO RAGGIUNTO”

Di questo e di molto altro Luciano Ligabue parlerà nello studio di Verissimo, dove secondo le anticipazioni racconterà di come da bambino volesse fare l’attore, il suo preferito era il noto Giuliano Gemma: “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodiché nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio portato, non so recitare. Eventualmente sto meglio dietro la macchina da presa a dirigere gli altri”. Il successo come cantautore per Luciano Ligabue è arrivato solo a trenta anni dopo aver svolto una vita assolutamente regolare e normale: “Penso che mi abbia fatto bene portare per un po’ di anni a casa uno stipendio una volta al mese. Cominciare a 30 anni ha voluto dire partire con un po’ di prudenza. A 20 anni credo che avrei perso facilmente la testa, avrei fatto più stupidaggini di quelle che ho fatto comunque”.

Confessa di essersi sentito in colpa per il successo raggiunto: “Mi sentivo in colpa per il successo che avevo raggiunto, sono andato un po’ in crisi, perché ero abituato a portare a casa 1 milione di vecchie lire al mese, a fare i conti con quelli. Adesso dico: ho successo ma lavoro tanto”. Riguardo al suo terzo film da regista Made in Italy in uscita al cinema il 25 gennaio e interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, Luciano Ligabue spiega:“Mi sento profondamente italiano, amo tantissimo questo paese e non sopporto più tutti i difetti che questo paese non riesce a risolvere. Questo film racconta, tra le altre cose, il sentimento d’amore, ma anche di frustrazione, verso il nostro paese”.

