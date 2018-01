Laura Chiatti e Marco Bocci/ "Mi manchi", i due sono lontani: lui impegnato a lavoro e lei...

Laura Chiatti e Marco Bocci ancora lontani per motivi di lavoro ma lei non dimentica il suo amato maritino e gli dedica una foto speciale su Instagram, avrà una risposta?

20 gennaio 2018 Redazione

Laura Chiatti e Marco Bocci ancora lontani per motivi di lavoro ma lei non dimentica il suo amato maritino che in questi mesi è stato molto impegnato sul set. Laura Chiatti e Marco Bocci si amano alla follia e questo lo hanno dimostrato spesso anche sui social a favore di fan che hanno avuto modo di toccare spesso con mano (o con clic) i sentimenti che li legano e che li hanno portati al matrimonio e alla nascita del loro primo figlio. Quando possono condividono anche alcuni giorni sul set, dove lo segue per permettere a padre e figlio di stare insieme ma, a quanto pare, ultimamente hanno avuto poche occasioni per farlo e questo fa soffrire l'attrice che poco fa ha fatto una dedica al marito proprio sui social. Pubblicando la foto che potete vedere subito sotto, Laura Chiatti ha scritto: "Manchi .... @marcoboccireal... grazie". I fan hanno subito apprezzato ma che fine ha fatto Marco Bocci?





Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: Gen 20, 2018 at 2:56 PST

MARCO BOCCI E LAURA CHIATTI INSIEME SUL SET DI SOLO 2

Nei mesi scorsi Marco Bocci e Laura Chiatti sono stati lontani per via delle riprese di Solo 2 che hanno portato l'attore in Calabria ma anche in quei momenti l'attrice ha avuto modo di seguirlo. Soprattutto nelle prime settimane, Laura Chiatti e Marco Bocci sono stati avvistati insieme in Calabria proprio con il loro bambino anche in giro per Reggio Calabria e in una pizzeria del posto confermando il fatto che non riescono a stare separati a lungo. In questi giorni Marco Bocci ha finito le riprese ma è impegnato in tv con la promozione del film tv Liberi Sognatori che proprio oggi presenterà al pubblico di Verissimo e che nei giorni scorsi lo ha tenuto a Milano tra pubblicità, conferenza stampa e promozione. Adesso che la moglie gli ha lanciato questo appello sui social, tornerà subito a casa per recuperare il tempo perduto? Lo scopriremo alla prossima foto social che, questa volta, potrebbe ritrarre la Chiatti, Bocci e il loro bambino.

