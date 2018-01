Ludovica Frasca e Luca Bizzarri sono tornati insieme? Foto, il messaggio sui social

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri sono tornati insieme? Dopo le voci della rottura, sul profilo social dell'ex velina spunta una foto che confermerebbe il ritorno di fiamma.

20 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri

Ludovica Frasca e Luca Bizzarri sono tornati insieme? Dopo diverse settimane dai rumors che volevano i due lontani, nuove voci confermerebbero il ritorno di fiamma tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’attore. Sul profilo social di Ludovica, infatti, è apparsa una nuova foto di coppia che lascia poco spazio ai dubbi. “Facce da matrimonio”, scrive la Frasca che poi aggiunge l’hashtag #nonilnostro svelando di aver partecipato alle nozze di Carlo Rracco e Rosa Fanti. Le parole utilizzate dall’ex velina, dunque, confermerebbero il ritorno di fiamma con Luca con il quale, nonostante la differenza d’età, ha vissuto una splendida storia d’amore. Il sentimento che li ha uniti, tuttavia, non si è ancora spento e la foto che potete vedere in basso sembra confermarlo. I due, dunque, annunceranno ufficialmente di essere nuovamente felici e innamorati? Per il momento i fans si accontentano di vederli felici insieme.

LA CRISI TRA LUDOVICA E LUCA

Lo scorso novembre, il settimanale Chi, annunciò dopo quattro anni la fine dell’amore tra Ludovica Frasca e Luca Bizzarri. “In molti si sono chiesti – spiegava “Chi” nelle “Chicche di gossip” - come mai l’ex velina mora di Striscia la notizia Ludovica Frasca non avesse festeggiato i suoi venticinque anni con il fidanzato, il conduttore Luca Bizzarri, del duo Luca&Paolo. Ludovica e Luca, in realtà, si sono lasciati da due mesi e mezzo, non condividono più lo stesso tetto e hanno scelto di non comunicare ai fan della coppia la rottura, nonostante in passato avessero parlato di nozze, dopo quattro anni d’amore". Oggi, però, la foto pubblicata dalla Frasca confermerebbe il ritorno di fiamma tra i due per la gioia di tutti i sostenitori della coppia.

