MARINELLA E CALOGERO/ "Sono disonorato, qui non è come nel Nord, certe cose contano" (C'è posta per te)

C'è posta per te, la storia di Marinella e Calogero: un "duro" padre siciliano si riappacifica con la figlia che l'aveva "disonorato" scappando con un uomo sposato

20 gennaio 2018 Fabio Belli

Calogero, padre "di ferro" a C'è posta per te

Nella puntata di “C’è posta per te” ha fatto discutere la storia di Marinella, una ragazza siciliana che non ha visto il padre per anni. Una separazione dal genitore dovuta ad un momento difficile, Marinella dopo la scomparsa della madre è rimasta sola con il padre Calogero. Un uomo siciliano molto duro e severo, ma che era rimasto particolarmente unito con i figli dopo la scomparsa della moglie. Marinella ha deciso però di andare a vivere con un uomo sposato, un gesto che Calogero, molto legato alle tradizioni familiare siciliane, ha vissuto, per sua stessa ammissione, come “un disonore”. La figlia ha cercato sempre di ritrovare i contatti con il padre, che per 10 anni ha rifiutato ogni contatto con lei, ritenendo tra l’altro che lo cercasse solo perché nel frattempo la relazione “scandalosa” era terminato. E nonostante la mancanza della moglie/madre che affliggeva i due, Calogero e Marinella non si sono mai riappacificati.

MARIA E' "LA DONNA DELLA PACE"

Il racconto di Calogero è apparso molto legato a un mondo rurale siciliano che sembra non esistere più nelle apparenze, ma è ancora molto radicato. Calogero ha affermato di non essere abituato ad esprimere l’affetto con le parole (“non sono abituato a parlare con la bocca”, ha detto) ed ha sottolineato come il peccato d’onore in Sicilia non si possa perdonare. Si è dimostrato estremamente fermo nel dimostrare come il pensiero della figlia non lo abbia mai abbandonato negli ultimi dieci anni, ma senza immaginare di poter perdonare Marinella. Tirando in ballo a volte in maniera un po’ naif la Bibbia, e la delusione per non aver potuto portare all’altare con l’abito bianco una figlia “verginella”, come la tradizione imporrebbe. Alla fine però, nonostante la durezza di Calogero, il colpo di scena: definendo Maria De Filippi “la donna della pace”, alla fine il padre siciliano decide di riaccogliere la figlia tra le sue braccia ed aprire la busta: grande lacrime e un happy handing un po’ inaspettato, ma sicuramente apprezzatissimo dal pubblico. E un abito da sposa di colore diverso si rimedierà... e nel frattempo su Twitter il pubblico è già pazzo per Calogero.

Già immagino come la tratterà da domani la sua povera figlia...

Ah, Calogero! #cepostaperte pic.twitter.com/NVxqAE3kqZ — Gigi Gx (@GigiGx) 20 gennaio 2018

Io che penso a tutti i dolci mangiati durante le vacanze #cepostaperte pic.twitter.com/xivVy8uIPN — Roberta (@stubbornrobi) 20 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.