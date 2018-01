Marco Ferri e Paola Di Benedetto/ Primo flirt all'Isola dei Famosi 2018: doppia conferma a Verissimo!

20 gennaio 2018 Anna Montesano

L'Isola dei Famosi 2018 non è ancora iniziata che il gossip è già infuocato. Pare infatti che tra i naufraghi sia già in corso un primo flirt nato tra due dei concorrenti più giovani: si tratta di Marco Ferri e Paola Di Benedetto. Tra l'ex volto di Uomini e Donne e la bella Madre Natura di Ciao Darwin sarebbe scoccata la scintilla e a confermarlo è in primis Alessia Marcuzzi, ospite oggi di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. “Ho notato degli sguardi un po' friccicarelli tra loro due, chissà..” svela infatti la conduttrice dell'Isola, che ha beccato i due ragazzi scambiarsi qualche occhiata che ha subito portato a credere che la chimica non manchi. I due ragazzi sono, d'altronde, entrambi single e la stessa Di Benedetto ha dichiarato che qualora trovasse l'amore sull'Isola lo accoglierebbe a braccia aperte e con grande felicità.

MARCO E PAOLA: NEI GIRI DI VALZER LA CONFERMA DEL FLIRT!

Anche Marco Ferri, intervistato prima della partenza, ha dichiarato che le bellezze tra le naufraghe non mancano e che qualcuna potrebbe conquistare il suo cuore: che si proprio la Di Benedetto? Un'ulteriore conferma che all'Isola dei Famosi stia già nascendo un primo amore arriva proprio dai giri di Valzer di Verissimo della puntata di oggi che, proprio a conclusione, mostrano una foto sfocata di due naufraghi che sarebbero molto vicini e non è difficile carpire che si tratti proprio di Paola e Marco. Il gossip quindi continua e questa edizione, che non ha ancora avuto inizio, ci anticipa che le sorprese quest'anno saranno davvero tante.

