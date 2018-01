Mirkoeilcane, Mirko Mancini/ Con il brano "Stiamo tutti bene" a Sanremo 2018 Nuove Proposte (Che tempo che fa)

Vero nome Mirko Mancini, si presenta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il nome d'arte di Mirkoeilcane, è tra gli ospiti di questa puntata

Mirkoeilcane

Ha già dato modo di far parlare di sè grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2018: Mirkoeilcane, alias di Mirko Mancini, è pronto a debuttare nella kermesse musicale il prossimo febbraio, dove si esibirà con il suo brano Stiamo Tutti Bene. L'attenzione del pubblico italiano si è spostata infatti sul giovane artista fin dalla sua presenza in Sarà Sanremo, dove è approdato dopo aver ricevuto riconoscimenti come Musicultura e Premio Bindi. Si parla del 2015, quando Mirkoeilcane presenta il suo brano Profili (a)sociali, in cui grazie ai paradossi romani abbraccia la società italiana nel suo intero. Questa sera, domenica 21 gennaio 2018, Mirkoeilcane sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio in Che tempo che fa, come sempre in onda su Rai 1. Per chi ha già avuto modo di sentirlo cantare non ci sono dubbi: Mirko Mancini ha tutte le qualità per diventare uno dei prossimi vincitori di Sanremo 2018. E non solo perché è stato in grado di commuovere la giuria di Sarà Sanremo, ma soprattutto perché incarna un genere intramontabile della canzone invettiva che fu cara a big come Giorgio Gaber.

MIRKOEILCANE: PRONTO AL DEBUTTO AL FESTIVAL DI SANREMO 2018

Dopo aver superato tre ostacoli, Mirkoeilcane è pronto per lanciarsi contro la prossima sfida, che lo vedrà fra le Nuove Proposte di Sanremo 2018. Il brano con cui si presenterà è "Stiamo tutti bene", già in rotazione radiofonica da inizio gennaio e nata dall'accento che l'artista vuole mettere sulla scottante tematica dell'immigrazione. L'idea è nata dal suo incontro con un ragazzo e dalla scoperta della sua storia, ha riferito in un'intervista a Recensiamo Musica, che gli ha dato modo di riflettere e di scegliere una narrazione forte anche per il testo della sua canzone. Non è stato semplice, ha ammesso, soprattutto quando dopo aver concluso il suo lavoro si è reso conto di avere fra le mani "una canzone che pesa come un macigno". Un compito importante e gravoso, ma che ha sentito la necessità di assumere per diventare testimone di un viaggio visto con gli occhi di un bambino. Il tutto non senza entrare in confusione, proprio per via dell'importanza del brano. Mirkoeilcane ha dovuto infatti valutare anche la possibilità di aver superato dei confini invisibili, che si trattasse di un testo prematuro per "un cantautore al secondo disco".

CHI E' MIRKOEILCANE

Nato a Roma nel maggio dell'86, Mirko Mancini diventerà Mirkoeilcane diversi anni più tardi, dopo aver lavorato come chitarrista in studio per spot pubblicitari e sigle televisive. Inizia a suonare dal vivo nel periodo successivo e si impegna nella scrittura di musica e testi per altri artisti, fino ad avviare la sua carriera di solista nel 2016. L'uscita del suo primo album avviene in quel gennaio, un evento che lo porterà a conquistare il Premio Bindi, il Premio Incanto e il Premio Musica Controcorrente per le sezioni Migliore Interpretazione e Miglior Testo. Attualmente considerato la vera rivelazione del cantautorato italiano, Mirkoeilcane rientra fra i 50 candidati del Premio Teco grazie al proprio album ed alle tematiche social e affettive che mette al centro dei suoi testi. Dopo aver vinto Musicultura nel giugno 2017, firma un contratto con la Fenix Entertainment e produce il suo primo singolo Epurestestate, che verrà raccolto nel suo secondo album al fianco del brano sanremese Stiamo tutti bene.

© Riproduzione Riservata.